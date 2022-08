Las buenas sensaciones vistas en el debut liguero contra el Girona necesitan de fichajes que sostengan la competitividad del equipo en el largo plazo de un campeonato liguero. Un salto de calidad que aumente las alternativas del Valencia y que nutra posiciones estratégicas del campo para potenciar el estilo de juego de Gennaro Gattuso. Un central para sacar la pelota jugada desde atrás, un centrocampista de corte creativo, un extremo habilidoso y con desborde, más un delantero centro referencia, rematador, en el que converja todo el juego.

Es el ABC del mercado del técnico calabrés: A de Arthur Melo en la medular, B de Bryan Gil por la banda y C de Cavani, el goleador en carta de libertad por el que suspira medio mercado y por el que pelea el Valencia con la carta de Gattuso. Los tres refuerzos, más el de un central tras conocerse la marcha definitiva de Omar Alderete al Getafe, son las peticiones que Gattuso ha planteado a Layhoon Chan, de regreso a la presidencia.

Arthur, aún posible

El Valencia había dado carpetazo a la opción de Arthur Melo ante la incapacidad de llegar al 50% mínimo del sueldo que la Juventus exigía compartir en la cesión del mediocentro brasileño, que veía con buenos ojos recalar en Mestalla ante la garantía de minutos que Gattuso le ofrecía y que le permitirían luchar por ir al Mundial de Catar. Pero fue el propio entrenador quien dio un carpetazo sonoro al asunto por el mencionado impedimento económico. Sin embargo, dos semanas después de retirarse de la puja, la realidad es que la Juventus no solo no ha logrado colocar a Arthur, sino que tampoco le ha encontrado un destino a otro centrocampista descartado, como Adrien Rabiot, que no irá a un Manchester United que se ha decantado finalmente por el madridista Casemiro. Con Arthur siquiera sin dorsal, el paso de los días corre a favor del Valencia para que la Vecchia Signora acabe aceptando la oferta mestallista. Además, la propuesta del Valencia es la única oficial que ha llegado al club de Delle Alpi.

Bryan quiere venir

En el caso de Bryan Gil, es el propio extremo andaluz quien quiere volver a recalar en el Valencia, quien parte con ventaja respecto al resto de pretendientes que han llamado al Tottenham buscando su cesión. El interés de Gil se remonta a la propia contratación de Gattuso. En el momento que supo de la llegada del italiano, volvió a ofrecerse al Valencia al considerar que sus prestaciones podrían lucir más con Gattuso respecto al técnico de su primera etapa en Mestalla, José Bordalás.

La esperanza Cavani

El anhelo de fichar a Edinson Cavani entra en su semana decisiva. Gattuso tiene convencido al contrastado delantero uruguayo, pero hay que tener en cuenta la potente competencia, como la del Villarreal. No obstante, el equipo de La Plana se tomará una semana de reflexión en espera de confirmar su pase a la fase de grupos de la Conference League. Un momento clave para la llegada del otro «Matador».