Gennaro Gattuso volvió a ofrecer una rueda de prensa muy didáctica en el plano futboístico. El italiano abrió su libreto para contestar a las preguntas de manera explícita y directa reconoció que su intención pasa por mantenerse fiel a su idea de juego, tanto a efectos de esquema como de propuesta. «Para nosotros lo importante es nuestra filosofía. Tenemos que estar atentos y seguir igual, presionando fuerte y arriba» dijo el italiano.

Gattuso también explicó que su plan pasaba por volver a dibujar un 1-4-3-3 y a partir de este dibujo hacerse fuerte en el partido, aunque no cerró la puerta a ir cambiando la fisionomía del esquema si los condicionantes del encuentro le obligaban a ello. «Al Athletic le gusta jugar con agresividad y tiene cualidad. Será un partido difícil pero para nosotros no cambia nada. Tenemos que controlar su velocidad, tienen mucha velocidad. Tienen cualidad técnica y física, pero para nosotros no cambia nada» exlicó sobre el tipo de rival que espera, aunque también manifestó que se habían preparado para diferentes escenarios, ya que Valverde acaba de regresar y podría no hacer un planteamiento idéntico al que hizo contra el Mallorca.

Gattuso fue detallista en sus explicaciones incluso hablando de cómo frenar la amenaza del balón parado del conjunto vasco: «Defenderemos en zona», explicó el italiano, aunque quiso destacar que el Athletic «no es solo pelota parada».

Sobre los cambios en la estructura del club, Gattuso expuso como manejó el Valencia los tiempos para comunicárselo: «El día de antes hablé con Layhoon y me explicó los motivos. Con Sean Bai y Joey trabajé bien y esto es una decisión del club», expuso.

Antes de empezar su comparecencia, Gattuso cogió el micrófono para mandar ánimos a los afectados por los incendios en territorio valenciano: «Mando un abrazo fuerte de mi parte y del equipo. Cualquier cosa, quedamos a disposición de los pueblos afectados por el incendio», manifestó.