El Valencia de Gennaro Gattuso sumó la primera derrota en un partido donde una vez más el equipo sacó a relucir la falta de nuevos efectivos, sobre todo en la parte alta, con una delantera muy mermada. Aunque el técnico italiano no quiso irse por las ramas y habló «solo del partido». «Hemos jugado en San Mamés con una afición que se siente mucho. El equipo hoy me gustó mucho. El Athletic tiene jugadores veloces y juegan al contragolpe y si no hubiéramos fallado pases lo hubieran tenido más difícil. Me ha gustado la actitud del equipo y cómo hemos jugado. Espero que sigamos en esta línea», comentó el italiano en rueda de prensa tras la primera derrota de la temporada.

La misma línea siguió Gattuso justo después del partido ante los micros de Movistar, donde se mostró orgulloso de su equipo y del juego a pesar de la derrota: «Hemos jugado un gran partido en San Mamés. No hay que quedarse solo con la derrota. Mi equipo me gustó mucho». Tras el pitido final, el central Gabriel Paulista analizó la derrota del equipo en los micrófonos de Movistar. A pesar de la derrota, se mostró confiado por la propuesta del equipo sobre el césped de San Mamés: «Orgulloso del equipo. Hemos jugado con personalidad, con un equipo tan joven tenemos que dar la enhorabuena». En cuanto al partido y la derrota fue reflexivo: «En línea general fallamos un pase que fue el gol, pero seguimos con personalidad buscando la portería y la tuvo Marcos André en la última jugada. No podemos bajar la cabeza». En cuanto al nuevo sistema con el 4-3-3 y con un juego mucho más asociativo, el central cree que van por el buen camino: «Hemos trabajado mucho en ese sistema de salir desde atrás con personalidad. Estamos consiguiendo y buscando los objetivos. Estamos consiguiendo bastantes cosas y hay que seguir por este camino», apuntó Paulista. Lato cree que es el camino El lateral cree que el equipo estuvo bien en la catedral a pesar de la derrota: «Hemos tenido personalidad desde el inicio. Hemos tenido nuestros momentos durante el partido. Nos vamos jodidos porque hemos merecido al menos ese punto. La hemos tenido. Ahora toca seguir», aseguró. Ahora, quiere pasar página y pensar ya en el siguiente partido para poder volver cuanto antes a la senda de la victoria: «Hay que quedarse también con lo positivo, con el equipo. Hemos peleado hasta el final. La semana que viene nos toca apretar en casa», apuntó Lato.