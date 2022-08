Cenk Özkacar, el cuarto refuerzo del verano en Mestalla, ya está en València. Las cámaras de SUPER le recibieron en el aeropuerto. Un avión procedente de Lyon -procede del Olympique- ha aterrizado en Manises este lunes a las 21:30 horas.

El joven, de 21 años, llega para reforzar la defensa de Gattuso con una cesión que incluye una opción de compra de cinco millones de euros. "Estoy muy contento de venir a este gran club. He venido al Valencia CF por Gattuso. Estoy muy motivado por trabajar en este equipo. He hablado con Gattuso y estoy deseando empezar ya", dijo ante los medios de comunicación en la terminal. "El Valencia CF es un equipo muy grande con una gran historia y he venido aquí a demostrar".

Se trata de una apuesta 'secundaria' a nivel deportivo y económico para 'perfilar' la defensa de Rino, aunque el club tiene previsto echar el resto en fichar un mediocentro, cerrar el extremo (Bryan Gil) y un delantero.

Una vez en la ciudad y recibido por miembros del club, el defensor queda a expensas de superar la correspondiente revisión médica y de firmar su contrato para convertirse en nuevo jugador del Valencia CF.