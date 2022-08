El Valencia CF entra en la recta final del mercado con cuatro fichajes cerrados (el central Cenk Özkacar, el mediocentro Nico González y los extremos Samuel Lino y Samu Castillejo), con un acuerdo para el regreso de Bryan Gil bajo el brazo, con el fichaje de Edinson Cavani muy cerca y negociaciones abiertas con André Almeida (Vitoria de Guimaraes) como alternativa a Arthur Melo.

La entidad de Mestalla espera que Bryan Gil sea convierta en las próximas horas en el quinto fichaje de la temporada. Su vuelta está hecha en calidad de cedido hasta final de temporada y, como el año pasado, sin opción de compra. Hay acuerdo con el futbolista y con el Tottenham. Solo falta que el club inglés encuentre su sustituto como quiere Antonio Conte. El jugador ha puesto mucho de su parte para que fructifique la operación. Bryan tenía una oferta interesante de la Real Sociedad y sin embargo eligió el Valencia. El de Barbate siempre ha priorizado su vuelta a Mestalla por encima del interés de otros clubes.

El objetivo número uno para reforzar la delantera es Edinson Cavani. El uruguayo habló con Gattuso, le convence el técnico italiano, le atrae la liga española y está por la labor de firmar por el Valencia. El club le ha presentado una oferta de una temporada más otra opcional y según ha podido saber SUPER, el fichaje está muy cerca. Para ello el club necesita liberar masa salarial con las salidas de Maxi Gómez y Marcos André. Lo que está claro es que el Valencia está ahora mismo por delante de todos sus competidores a pesar de que el Niza francés le ha puesto encima de la mesa una oferta económica muy potente superior a la propuesta del Valencia. El Villarreal, por su parte, no tiene previsto hacer una ofensiva por el charrúa hasta que no confirme su presencia en competiciones europeas el jueves. A su llegada a Madrid en la madrugada del domingo Cavani confesó que se encuentra bien físicamente y que irá donde la gente le quiera. Y el Valencia lo quiere. «Tengo varias cosas pero nada concreto, el fútbol es el fútbol, hay que ir donde la gente te quiere. Esperemos que mi destino se sepa pronto, físicamente estoy bien. He venido para prepararme y esperar un poquito», aseguró a su llegada a Madrid. El jugador y su entorno está muy agradecido por el cariño que le ha mostrado la afición a través de las redes sociales.

Gattuso también un refuerzo en el centro del campo. Ante las dificyultades por Arthur, la negociación más avanzada es la de André Almeida, informó ‘Tribuna Deportiva’. Centrocampista ofensivo (más mediapunta que organizador) de solo 22 años que pertenece al Vitoria de Guimaraes y que está considerado como uno de los jóvenes talentos de Portugal. Los clubes se encuentran en negociaciones para cerrar su traspaso en propiedad. Se trata de un futbolista controlado por Jorge Mendes. De hecho, a lo largo de este verano ha sido relacionado con Oporto y Wolverhampton.