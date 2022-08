La llegada como cedido del defensa Cenk Özkacar al Valencia inicia el esprint final de mercado de verano para Gennaro Gattuso. El central turco, de 21 años, es una apuesta secundaria, no urgente, desde el punto de vista deportivo y económico y su aterrizaje se interpreta para ganar fondo de armario defensivo y sobre todo, a efectos de «fair play», para que no afecte a las inversiones decisivas que ha ordenado acometer el técnico italiano y de las que dependen en buena medida la competitividad del proyecto de esta temporada: el mediocentro creativo, otro extremo de desborde y el ansiado delantero centro. Özkacar llega en préstamo del Olympique de Lyon, con una cláusula de compra de 5 millones de euros. El defensor estuvo cedido la temporada pasada al OH Leuven belga, donde jugó 32 partidos, y ya ha sido convocado en la selección turca. Su fichaje tiene la baza estratégica de contar con un central zurdo en una temporada en la que, probablemente, haya que buscar un recambio para Mouctar Diakhaby, que acaba contrato el 30 de junio de 2023 y su renovación no se antoja sencilla. Además, el destino final de Omar Alderete, otro de los objetivos, al Getafe, obligaba a reaccionar en el mercado.

«Estoy muy contento de venir a este gran club. He venido al Valencia CF por Gattuso. Estoy muy motivado por trabajar en este equipo. He hablado con Gattuso y estoy deseando empezar ya», dijo ante los medios de comunicación en la terminal. «El Valencia CF es un equipo muy grande con una gran historia y he venido aquí a demostrar». Entre las principales virtudes de Özkacar destaca su corpulencia (1’90 metros) y la capacidad de circulación de balón desde la defensa, un factor innegociable en el libreto de Gattuso. Se trata de una apuesta de futuro, más que de inmediato presente, pero al que se le augura una progresión prometedora a largo plazo, razón por la que fue fichado en la temporada 2020/21 desde el Altay turco por un Olympique de Lyon que destaca precisamente por su gran capacidad de captación de talentos a nivel internacional. Aunque el mismo Gattuso había insistido en que el central no era una prioridad urgente, con el futbolista otomano ya en Mestalla (hoy tiene previsto pasar el reconocimiento médico) el técnico nutre una demarcación del campo muy sensible en su desgaste. Por ejemplo, solo en las dos primeras jornadas de Liga, Gattuso ya ha echado mano de todos sus centrales: Mouctar Diakhaby, Gabriel Paulista, Eray Cömert y Cristhian Mosquera, por lo que otro con un nuevo central el cuerpo técnico se cubre las espaldas. A pesar de ser una temporada sin Europa y menos carga de partidos, factores como el desgaste físico en molestias musculares de jugadores como Paulista obliga a disponer de relevos a mano. Una de las opciones en caso de emergencia, como la de Hugo Guillamón, que además asegura una circulación elegante desde atrás acorde con la filosofía de Gattuso, ha sido descartada públicamente por el técnico, que contempla al futbolista de L’Eliana exclusivamente como un mediocentro. Y en caso de necesidad, Dimitri Foulquier ya ha demostrado condiciones para adaptarse a esa demarcación. El fichaje de Özkacar apuntala la juventud de la primera plantilla del Valencia en todas las demarcaciones del campo. En este sentido, la línea de centrales no es una excepción. Salvo el experimentado Paulista, con 31 años, el resto no supera los 25 años, como Diakhaby. Cömert tiene 24 y Mosquera todavía 18.