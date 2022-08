El fichaje de Edinson Cavani por el Valencia está a caer. Todas las partes implicadas en la negociación son optimistas y la operación podría cerrarse en breve. Los últimos flecos económicos que faltaban por resolver se encuentran muy avanzados y el acuerdo definitivo es cuestión de horas. Su nuevo contrato como blanquinegro le espera después del esfuerzo que está haciendo Peter Lim durante los últimos días. Las diferencias surgidas con las condiciones deportivas del segundo año de contrato se han encarrilado y, si no hay ningún giro de última hora en las conversaciones, el delantero uruguayo firmará por dos temporadas fijas (hasta el 30 de junio de 2024) con un salario por encima de los dos millones de euros netos. El ‘Matador’ está más cerca que nunca de convertirse en jugador del Valencia. Cavani está a punto.

Gennaro Gattuso lo está esperando con los brazos abiertos. El técnico ha hecho mucha fuerza para la incorporación del uruguayo y está convencido de que la operación llegará a buen puerto como dejó ayer claro en sala de prensa. El Valencia siempre fue el equipo mejor posicionado para fichar al charrúa por delante de la Real Sociedad, el descartado Niza y un Villarreal que nunca acabó por mover ficha. Después de escuchar ayer al italiano no quedó ninguna duda. El club activó desde hace días un plan B de alternativas por si se rompía la operación, pero desde dentro existe el convencimiento de que no hará falta. Rino cuenta con Cavani y el valencianismo también. El club lanzó una pregunta a través sus redes sociales (¿Quién viene al partido mañana?» y casi todas las respuestas de los aficionados fueron en una dirección: Cavani. El sueño de todos cada vez está más cerca de hacerse realidad.

«Creo que va a venir»

Gennaro Gattuso se mostró optimista con el fichaje de Edinson Cavani y dejó claro su convencimiento a pregunta de Levante-EMV en rueda de prensa: «Pienso que vamos a fichar a Cavani». El italiano quiso agradecer el esfuerzo del máximo accionista Peter Lim y la presidenta Layhoon Chan para intentar cerrar la operación. «Soy optimista por naturaleza. Estamos trabajando, estamos hablando. Tenemos posibilidad. Tengo que agradecer a Lim y a Layhoon porque tenemos una posibilidad porque Lim está trabajando mucho. Pienso que vamos a fichar a Cavani porque Peter Lim en este momento cree mucho en esta posibilidad», dijo.

El italiano asegura que no hay plan B y que todos los esfuerzos del club están centrados en el fichaje del uruguayo. «No tenemos un plan B. Tenemos 3 delanteros en nuestro equipo. Cuando se habla de Cavani, se habla de Cavani. No es un jugador normal. Ha marcado muchos goles en su carrera deportiva y ha jugado en grandes equipos. Tiene 35 años pero tiene una mentalidad increíble. Cuando hablo con los jugadores no hablo de dinero, sino de cuestiones técnicas. Habló de cómo me gustaría jugar, de los entrenamientos. Son cosas totalmente diferentes», explicó.

Rino fue preguntado directamente sobre si lo único que separaba a Cavani del Valencia era lo económico y su respuesta después de sonreír fue «Ni» (Ni sí ni no). «Ni, ni. Hay muchas personas que hablan, hay dos representantes. No es fácil cerrar una operación en dos minutos. Es verdad que estamos trabajando en las últimas semanas, pero espero que se cierre de manera positiva para nosotros. Si no es así, sé muy bien que nosotros hemos hecho todo lo posible».

El calabrés aseguró que está dispuesto a esperar a Cavani hasta el martes. «No (no estaría dispuesto a esperar hasta el último día). El martes tenemos que mirar bien si continuar o buscar otra solución. El jueves se cierra el mercado y tenemos que hablar bien con Layhoon y Miguel (Corona) de todo esto». Por último, no ocultó que está ilusionado en el fichaje de Cavani como toda la afición. «Sé que la gente está ilusionada porque estamos hablando de un campeón. Yo también estoy ilusionado, por como juega, por su mentalidad, es un y por todo lo que le hemos visto en su carrera».

La llegada de Cavani, además de goles, supondría un plus de experiencia a la plantilla. Aunque eso no es lo más importante para Gattuso como ayer reconoció en Paterna. «No es importante la edad para mí. Para mí lo importante es que los jugadores no tengan miedo, sepan jugar a fútbol. Si entrena fuerte, la mentalidad se puede cambiar partido a partido», aseguró. Gattuso no quiso vincular por respeto la llegada de Cavani a la salida de sus delanteros. «Tengo mucho respeto por los jugadores con los que estoy trabajando. El partido lo hemos preparado con Marcos André y Maxi Gómez. El mercado sigue abierto y puede pasar de todo. Yo no le he dicho a ninguno de los dos que se tienen que ir».