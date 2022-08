Han hecho falta semanas y semanas de espera, también de trabajo en las oficinas del Valencia CF pero, finalmente, Edinson Cavani ya se encuentra en la ciudad a la espera de que su fichaje por el conjunto valencianista sea oficial en las próximas horas.

El delantero uruguayo aterrizó en el aeropuerto de Manises pasadas las 14:00 horas. Minutos antes lo hicieron los futbolistas del Atlético de Madrid, que por poco no coincidieron con el nuevo fichaje blanquinegro. En cualquier caso y como no podría ser de otra manera, quien acaparó los focos fue Cavani, tanto de la prensa como de prácticamente un centenar de aficionados valencianistas que quisieron desplazarse hasta Manises para darle una calurosa bienvenida al que ya es su nuevo hogar. Y vaya si se hicieron notar. Desde que ‘el matador’ salió por la puerta de la terminal de vuelos privados, los aficionados desplazados le regalaron cánticos, siendo el ya famoso "¡Uruguayo, Uruguayo!", el más sonado.

"Vamos a ver cómo sigue todo en las próximas horas. Estoy feliz de poder llegar aquí. Yo quería volver a España, quería volver a España y el Valencia ha apostado por mí y como he dicho anteriormente uno tiene que ir donde lo quiere la gente, donde realmente lo demuestran el cariño, porque uno vive de la fuerza de la gente y del cariño del club. Venimos con muchas ganas y mucha ilusión de que todo salga bien". Estas fueron las primeras palabras de Edinson Cavani a los medios de comunicación ya con su fichaje cerrado. Además, el charrúa agradeció la confianza que el Valencia ha depositado en él y reveló que sí ha hablado con Gattuso mientras se gestaba su incorporación al equipo de Mestalla: "He hablado un ratito con Gattuso el otro día. He estado fuera de todo lo que ha hablado la prensa. Es una decisión que para mí era importante y lo que sí sé es que el Valencia me ha dado mucha confianza y espero darle todo de mi parte para poder dejar una buena imagen en este club y dar lo mejor de mí", sentenció.

Tras su aterrizaje y primer cara a cara con los medios de comunicación, Cavani puso rumbo al hotel para comer algo y descansar en la medida de lo posible. Inmediatamente después, se dirigió al hospital IMED de València para someterse a las pruebas físicas habituales previas a la firma del contrato.

Ahora, la salida de Maxi Gómez

A falta de confirmación oficial por parte del Valencia CF, ayer lunes ‘el matador’ estuvo presente en Mestalla para ver en vivo y en directo a sus nuevos compañeros frente al Atlético de Madrid. Por su puesto no estaba en condición de debutar, pero ya está disponible para entrenar junto a sus nuevos compañeros a la órdenes de Gennaro Gattuso.

Así pues, el culebrón más candente del verano en clave valencianista se cierra con un final feliz. ‘Rino’ ya tiene a su disposición al ‘9’ que tanto deseaba y el Valencia incorpora a un delantero más que contrastado a nivel internacional. La próxima tarea en la lista del club blanquinegro ahora es cerrar de una vez por todas la marcha de Maxi Gómez que, salvo giro inesperado de última hora, jugará en el Fenerbahce.