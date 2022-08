C arlos Soler se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del PSG. El Valencia y el club parisino ultiman el traspaso del ‘10’. Hay acuerdo económico y si no hay ningún giro de última hora, la operación se cerrará por una cantidad ligeramente superior a los 20 millones de euros entre fijos y variables. Solo quedan por ultimar algunos detalles entre el PSG y el jugador que en principio no supondrán ningún problema para que su traspaso llegue a buen puerto. Aunque no está cerrado, Soler se da por vendido.

Carlos nunca ha escondido que la oferta del PSG era muy interesante para él. A Carlos le seducía la propuesta del conjunto parisino y veía con buenos ojos la operación porque además de asegurar su proyección como futbolista al primer nivel dejaría dinero al club. Algo que, según ha podido saber SUPER de fuentes de la negociación, le tenía «traumatizado». La venta de Carlos se activó en las últimas horas y en especial después de llegar a un acuerdo con Edinson Cavani. Según ha podido saber este periódico el lunes se produjo una reunión entre Layhoon Chan y los agentes del jugador con la propuesta del PSG encima de la mesa. La presidenta, que conoce a Carlos desde su primera etapa y es consciente de que el club no ha estado al nivel del futbolista bajo el mandato de Anil Murthy, trasladó una última oferta de renovación al jugador de cinco temporadas y en torno a 6 millones de euros brutos más bonus. Prácticamente la misma que en enero. Este último movimiento ‘in extremis’ del Valencia sorprendió a Carlos Soler y a su entorno porque el club ha estado ocho meses sin presentar una oferta al jugador. El ‘10’ lleva más de medio año esperando noticias del club, pero no han llegado. Su renovación lleva bloqueada desde el mes de enero y sorprendía que el club quiere reaccionar a tres días del cierre de mercado cuando ya era conocedor del interés firme del PSG. Las diferencias entre el Valencia y Carlos Soler ya eran insalvables. El club ha dado la espalda al jugador durante los últimos ocho meses y eso lógicamente ha supuesto un desgaste. No ha sentido voluntad del club por retenerlo al mismo tiempo que recibía llamadas de clubes interesados. El club ha permitido que esté en el mercado hace mucho tiempo. Otra de las cosas que separaban al club y al jugador era el proyecto deportivo lejos de la Champions. El equipo no se ha reforzado con jugadores contrastados a excepción de Edinson Cavani. Todo lo contrario que el PSG donde encontraría una proyecto deportivo de máximo nivel que lucha por conquistar su primera Liga de Campeones. Tampoco hay que dejar de lado el aspecto económico. El PSG ofrece al jugador una cantidad superior a la que percibiría quedándose en el Valencia. Lo económico siempre es importante, pero no es lo fundamental para Carlos a la hora de tomar una decisión. La prueba es que durante los últimos años ha dejado de ganar mucho dinero por quedarse en el Valencia rechazando suculentas ofertas. El jugador continúa en València a la espera que se cierre la operación. y pueda poner rumbo a tierras francesas para emprender un nuevo reto en su carrera deportiva. Su deseo, si las negociaciones siguen su curso y acaban por cerrarse, es despedirse del club y de la afición. El Valencia siempre será su casa.