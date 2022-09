Se agota el tiempo para el Valencia. El mercado de fichajes de LaLiga española echa el cierre esta noche a las 23:59 horas. El club tiene menos de un día para reforzar la plantilla. Hay poco margen de maniobra y muchos frentes abiertos. Una vez más la recta final del mercado en las oficinas de la entidad de Mestalla se espera que sea frenética. La hoja de ruta pasa por incorporar al menos cuatro jugadores sobre la bocina. El Valencia da por cerradas las cesiones de Ilaix Moriba y Bryan Gil y trabaja a marchas forzadas para fichar un delantero y otro mediocentro como recambio alas salidas de Maxi Gómez y Uros Racic.

Ilaix ha sido el elegido para reforzar el centro del campo en sustitución de Carlos Soler. El guineano llegará de nuevo cedido por el Leipzig hasta final de temporada. La cesión no tiene ningún coste para el Valencia. El club solo tendrá que asumir parte de la ficha del futbolista. Ilaix y el Valencia llegaron a un acuerdo hace semanas condicionado a la venta de Soler. En el momento que Peter Lim y Jorge Mendes han vendido al ‘10’ al PSG se ha activado la opción Moriba. El jugador, que no entraba en los planes de conjunto alemán, siempre vio con buenos ojos su regreso a Mestalla para continuar creciendo como futbolista. Su recuerdo del año pasado a las órdenes de José Bordalás es bueno. De hecho, el jugador ha estado en contacto con alguno de sus excompañeros a lo largo de todo el verano. Tiene previsto volar hoy a València.

Bryan Gil se encuentra en una situación similar. El Valencia tiene un acuerdo cerrado con el gaditano y con el Tottenham desde hace tiempo. Todo está arreglado para que el extremo regrese a Mestalla en calidad de cedido y sin opción de compra. El Tottenham tiene previsto cerrar hoy su recambio en la banda porque el mercado de fichajes en la Premier League también cierra este jueves. Tres son los nombres que llegan con opciones al último día: Daniel James, Yannick Carrasco y Hakim Ziyech. En el momento que los ‘Spurs’ acuerden la incorporación de alguno de ellos, Bryan tendrá luz verde para volar a València y reencontrarse con la que fuera su afición. El jugador perdió la titularidad la temporada pasada en la recta final de su primera cesión, pero enamoró a la grada con su verticalidad y desparpajo.

Ilaix y Bryan Gil no serán los únicos. El Valencia está trabajando en la llegada de un mediocentro y un delantero. El agujero del Valencia en el centro del campo con la salida de Carlos Soler al PSG y Uros Racic al Sporting de Braga es peligroso. Ahora mismo Gennaro Gattuso cuenta con Hugo Guillamón, Yunus Musah, Nico González, André Almeida y el propio Ilaix Moriba. Todos muy jóvenes. El club maneja varias opciones encima de la mesa y está atento a las últimas oportunidades de mercado.

El otro objetivo es el fichaje de un delantero. Marcos André se queda, pero el traspaso de última hora de Maxi Gómez al Trabzonspor turco obliga a hacer un último esfuerzo en ataque. Se busca un perfil de delantero que complemente al uruguayo Edinson Cavani.

Ojo a James Rodríguez

En toda esta ecuación de nombres propios no hay que descartar a James Rodríguez. Aunque el fichaje del internacional colombiano de 31 años está muy lejos de los parámetros económicos del club es un hombre de Jorge Mendes y su ofrecimiento público al Valencia es más estrategia que casualidad. «El Valencia CF no estaría mal, pero yo no sé nada. Si es para ya, me iría caminando. Pero si me fuera caminando llegaría tarde, con el mercado cerrado». Estas fueron las primeras palabras de James cuando el periodista Edu Aguirre mencionó la posibilidad de recalar en Mestalla. «Es un gran club, con una hinchada buena, han fichado a Cavani y si quieren alguien que le ponga pases a Cavani ahí estoy yo», añadió