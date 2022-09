El Valencia dio a conocer ayer sus dorsales definitivos en los que destaca la ausencia del número 10. Un dorsal simbólico en todos los clubes, que recae tradicionalmente en la estrella del equipo, y que para la presente temporada queda libre después de la marcha al París Saint-Germain del capitán Carlos Soler. Sin el emblemático canterano en el club, a ningún compañero y ningún nuevo fichaje se le ha asignado el dorsal. Una decisión casi inédita en un club de fútbol, pero que no es nueva bajo la gestión de Meriton. En la temporada 20-21, con el adiós de Dani Parejo, el capitán del equipo campeón de Copa del Centenario, el 10 quedó desierto después de que el entonces presidente, Anil Murthy, no consintiera que se le entregase a Carlos Soler en favor de un Kang-In Lee que renunció a ese ofrecimiento para no abrir conflictos en el vestuario. El 10, un número simbólico también desde el punto de vista mercadotécnico, queda en espera de la llegada de algún posible fichaje en las siguientes ventanas de mercado. La ausencia del 10 tiene también una lectura de los nuevos liderazgos que deban reformularse en la zona atacante en el Valencia sin la presencia de un jugador carismático y de la casa como Soler o de una estrella como Guedes, cuyo dorsal 7, también de grato recuerdo en la historia del club, recaerá en Cavani, cuyos goles y veteranía se antojan claves. Gayà, con su ya clásico dorsal 14, es el capitán indiscutible, y le secundan en el brazalete jugadores experimentados como Gabriel Paulista y, partiendo desde el banquillo, Jaume Doménech, mientras Hugo Guillamón (que ya se ha atado el brazalete) sube otro peldaño. Jugadores todos ellos, sin embargo, de un perfil de corte defensivo, sin la trascendencia atacante que se suele reservar al 10. Un dorsal que, desde que LaLiga aplicase la norma de mantener cada número a un jugador en concreto, han llevado en el Valencia futbolistas como Fernando Gómez Colomer, que ya lo venía luciendo antes durante una década; a lo largo de diez años en Miguel Ángel Angulo, cuya posición no era propiamente la de un 10 pero su rendimiento versátil fue notable en el último gran Valencia; en un mediapunta técnico como Juan Mata y en organizadores como Schwarz (una sola temporada), Éver Banega, Parejo y Soler. A lo largo de la historia, cuando las alineaciones eran del 1 al 11 sin dorsales en propiedad para cada jugador, en el Valencia el 10 fue llevado por referencias generacionales como Buqué, Paquito, Mario Alberto Kempes y Subirats.