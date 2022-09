Antonio Conte, el míster del Tottenham, aprovechó la previa del partido ante el Fulham (ganaron finalmente 2-1) para hacer su particular balance del mercado de fichajes. El técnico, que el último día negó la salida de Bryan Gil al Valencia pese a no contar con él por no tener un sustituto, se mostró satisfecho con los movimientos del equipo pero fue "honesto".

"Hicimos lo que pudimos. Cosas buenas, pero tengo que ser honesto. Entre la plantilla que tenemos y la de un equipo top todavía hay mucha distancia y por eso necesitamos saber que acabamos de empezar el proceso de mejora de la plantilla", indicó. El técnico italiano expresó a su vez que "para ser competitivos y luchar por el título o conseguir un puesto Champions necesitamos, al menos, tres ventanas de fichajes más para mejorar y tratar de estar al mismo nivel que el resto de los grandes clubes". El equipo firmó a Perisic, Forster, Bissouma, Richarlison, Clement Lenglet, Djed Spence, Destiny Udogie y Cristian Romero. La opinión de Conte sobre el 'Caso Bryan' El extremo andaluz, que estuvo en la rampa de salida y con todo acordado para venir cedido al Valencia CF se quedó sin poder salir el último día del mercado. En referencia al futbolista, que quedó destrozado por no poder cumplir su deseo de regresar cedido a Mestalla y acumular los minutos que en Londres no tendrá, Conte tuvo una reflexión. El míster se refirió a su caso y al de Pape Matar Sarr, en una situación similar (jugó cedido en el Metz el pasado curso). "Estamos hablando de jugadores que tienen un gran futuro, pero fui muy claro con el club y es que si alguien se marcha cedido otro jugador tiene que venir. De otra manera es muy complicado para mi preparar las sesiones de entrenamiento. Estamos hablando de jugadores con mucho futuro, muy jóvenes. Tienen que trabajar como Spence (Djed Spence) para entonces estar listos y ser jugadores del Tottenham en el futuro. Esto tiene que quedar muy claro para que no haya problemas ni confusiones. Tenemos que tenerlo claro porque al mismo tiempo necesitamos jóvenes listos para la Premier, Campions, FA Cup y Carabao Cup", dijo. "Que estén listos para jugar con ambición, no solo para jugar y desarrollarse durante el partido porque para nosotros el resultado final es vital. Para mí, el club, los fans, todos. La competencia es alta y por esta razón tenemos que saber si estamos listos para esa competencia o no", añadió el preparador. Mientras, en el primer partido tras el mercado Bryan se quedó fuera de la citación del entrenador. El extremo, de 21 años, ya se quedó fuera ante el Nottingham Forest y el West Ham. Ahora contra el Fulham. La prensa inglesa habla de una posible lesión, aunque desde el club no se ha publicado ningún parte médico recientemente.