Sensaciones y resultados no se han dado la mano en el arranque liguero del Valencia CF. El equipo de Genaro Gattuso, que se marchó aplaudido el pasado lunes a pesar de la derrota contra el Atlético de Madrid, suma tres puntos de nueve y quiere empezar a traducir su atrevido juego en victorias. Mestalla y el partido de esta noche contra el Getafe son el punto de partida para iniciar la ‘Operación Despegue’ que permita empezar a calibrar el potencial y los objetivos de un equipo que ha experimientado muchos cambios en el mercado de fichajes.

La cita es clave por muchos motivos. Con el encuentro contra el Getafe arranca una serie de seis partidos en el que el Valencia es, sobre el papel, favorito y en los que tiene que aprovechar para construir su identidad y hacerse fuerte en ella. Por contraste de estilos, los azulones son una buena piedra de toque y los de Gattuso llegan con la idea de ofrecer al valencianismo la satisfacción de marcharse del estadio con tres puntos debajo del brazo.

Mestalla, por su parte, será un argumento competitivo más. La afición, a pesar de haber encarado unverano difícil por las dolorosas marchas de Gonçalo Guedes y Carlos Soler, está respondiendo a la llamada de Gattuso y su equipo. La afluencia de público en las dos primeras jornadas ha sido masiva y se espera muy buena entrada también esta noche para ayudar al equipo a despegar.

Después de darse el primer baño de masas en su presentación oficial, los nuevos fichajes estarán por vez primera en Mestalla como jugadores del Valencia para la temporada 22-23. Tanto Justin Kluivert como Ilaix Moriba, que ya estuvo cedido el curso anterior, estarán en la citación y podrían tener sus primeros minutos. Más probable es que los tenga, en todo caso, André Almeida, que ya fue convocado contra el Atlético de Madrid y que debe ser una pieza importante en un centro del campo reestructurado después de las salidas de Uros Racic y Carlos Soler. Özkacar, por su parte, está también al mismo ritmo que sus compañeros, pero es más complejo entrar en la demarcación de central, en la que salvo regreso de Paulista repetirán Eray Cömert y Mouctar Diakhaby.

El Valencia cuenta con una serie de jugadores que son duda. Aunque Gattuso confirmó que salvo Cavani los tenía a todos disponibles, hay algunos con los que no se va a correr ningún riesgo innecesario y solamente serán de la partida si están al cien por cien. En defensa Jesús Vázquez no ha entrenado con el grupo durante la semana y en principio será Toni Lato el que repita como carrilero zurdo. Gabriel Paulista, por otra parte, sí ha estado al mismo ritmo que sus compañeros a lo largo de la semana después de forzar para estar en San Mamés, pero no enfrentarse al Atlético de Madrid el lunes pasado. La duda de Gattuso está entre apostar por el regreso de uno de sus capitanes yo mantener la pareja que carburó contra los colchoneros. Hugo Duro, en principio, estará en el banquillo y jugará Marcos André.