Sandra Gómez volvió a hablar sobre el nuevo estadio después del recurso de reposición presentado por el Valencia CF contra la caducidad anticipada de la ATE por incumplimiento de los plazos, una postura contra la que ha cargado la vicealcaldesa de la ciudad.

«Lo del recurso me sorprende porque se basa en que se ha dado más plazo para presentar el proceso de caducidad de la ATE y me llama la atención porque fue el club el que solicitó en muchas ocasiones que se retrasaran o se suspendieran los plazos por el COVID o por otras circunstancias. El juez valorará la buena fe procesal de cada uno de los actuantes», explicó Gómez, que no entiende por qué el club basa su estrategia en esgrimir que se le confirió más tiempo.

Ahora club y administración se encuentran en medio del proceso de la creación de un nuevo marco jurídico y relacional entre ellos para dar salida al asunto del estadio y que el Valencia CF pueda conservar los aprovechamientos urbanísticos que se recogían en la actuación, siempre y cuando cumpla con los requisitos que le marque el Ayuntamiento. «Ha pedido el club a nivel técnico la reunión y vamos a ver sobre las cuestiones que hablamos en la primera para empezar a trabajar», confesó la vicealcadesa de València, que volverá a sentarse con el club para tratar de nuevo el tema del Nou Mestalla y todo lo que le rodea.

Segundo encuentro

Esta reunión será la segunda que mantengan Sandra Gómez y otros miembros del consistorio con Layhoon Chan, tras la que tuvo lugar en julio, cuando acababa de llegar a València y aún no era presidenta. Será el primer encuentro al que acuda oficialmente en este cargo tras los cambios estructurales en el club que acabaron con Sean Bai, Teo Swee Wei y Joey Lim fuera del club.

La cita tendrá lugar después del cruce de declaraciones que la vicealcaldesa y la presidenta del Valencia mantuvieron en agosto. «La iniciativa debe nacer del Valencia para buscar el acuerdo con las instituciones», dijo Sandra Gómez. «No es la primera vez que dice cosas diferentes en público y privado», respondió Layhoon.

También desde el consistorio se pronunció hace escasos días Joan Ribó. El alcalde se refirió al futuro del Nou Mestalla:. «Hay tres aspectos importantes en los que hemos de trabajar. Primero, el tema del estadio. El estadio debe tener 70.000 asientos. Es una cosa que estaba escrita y se tendrá que cumplir. La segunda es el asunto del polideportivo de Benicalap. Para nosotros tiene mucha importancia. El tercer asunto es la movilidad. Un campo supone problemas de movilidad y tendremos que estudiarlo», declaró