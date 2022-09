En los últimos seis meses ya tenemos 150 millones de pérdidas reconocidas», aseveró Jaime Navarro a su salida de la Ciudad de la Justicia. El abogado valenciano se enfrentó ayer a la vista que determinará si un administrador judicial entra en el Valencia CF para gestionar las cuentas y, en general, el día a día del club. El letrado está metido de lleno en una causa para conseguir la nulidad del contrato de compraventa de las acciones de la entidad que se llevó a cabo en 2014. Como primera parada, y para tratar de salvar al club de sus propios gestores y de la deriva económica que atraviesa el club, solicitó al juez que nombre una administración judicial que enderece el rumbo de la entidad de Mestalla para, según él, «que quede algo que recuperar».

Casi dos horas después de entrar a los juzgados, Jaime Navarro atendió a los medios y valoró el proceso judicial: «Nuestra impresión es buena, hemos expuesto a su señoría que por causas objetivas el Valencia CF está en causa de disolución. La presidenta del Valencia comunicó a los medios que el club tenía unas pérdidas de 50 millones de euros... hemos pedido que se anule la compra de Meriton de las acciones y que se restituya todo lo que ha habido estos años, todos los contratos originados de esta compra nula. Se tiene que administrar judicialmente para evitar todas estas pérdidas que se están produciendo que llevan al Valencia a causa de disolución».

El abogado no quiso hablar mucho de optimismo pero sí recalcó que la ley les debe dar la razón: «Nuestro optimismo es pedir que se cumpla la ley. Creemos que está obligado su señoría a cumplir la ley, si se cumple la ley ganaremos el pleito».

Uno de los puntos más candentes de la vista fue el que involucraba a los famosos 100 millones de euros que el club debía provisionar, aunque Jaime Navarro afirmó que la parte del club se contradijo durante el pleito: «El Valencia se centró en cuanto a los 100 millones que tenían que provisionar. Ahora dicen que no hay que provisionar 100 millones, evidentemente no quieren cumplir la ley. Como ya las pérdidas son de 50 millones, debe intervenir el juez para evitar la causa de disolución y, tras este pleito, pueden restituirse las partes y que exista algo. En los últimos 6 meses ya tenemos 150 millones de pérdidas reconocidas».

También comentó que la sentencia judicial no se hará esperar mucho y que recurrirán en caso de no estar satisfechos: «En estos días su señoría emitirá un Auto (resolución judicial) resolviendo si da la administración judicial o no. Si no nos satisface recurriremos. En pocos días tendremos ese Auto». Por contra, en caso de salir victorioso, el letrado argumenta que «será beneficiado hasta el accionista mayoritario, porque son empresas acostumbradas a sacar a empresas de causas de disolución, como en su día ocurrió con el Atleti y el Levante». En cualquier caso, Jaime Navarro aseguró que la causa de disolución se evita «tomando las riendas una persona distinta a la que ha llevado a la causa de disolución y administrándolo con severidad para poder remontar».

Jaime Navarro quiso insistir una y otra vez en las pérdidas del Valencia y comentó la actitud que adoptaron todas las partes de la vista: «El juez dirigió el debate pero sin planteamientos concretos. El Valencia se centra en la parte de la provisión de 100 millones. Como ha surgido la noticia de que tienen 50 millones de euros de pérdidas, pues teniendo 34 millones de euros de capital, ya están en causa de disolución y eso tampoco lo han discutido, solo se centraron en que no tienen que poner una provisión de 100 millones, cuando ya con los 50 de pérdidas es suficiente para que el juez intervenga».

Por último, Jaime Navarro habló sin tapujos de unas «catástrofes económicas» por las que atraviesa el club y volvió a instar al juzgado a intervenir cuanto antes para evitar que el Valencia CF acabe en causa de disolución. El próximo asalto será el 21 de septiembre en un juicio en el que el juez Juan Luis De la Rúa Navarro dictará sentencia sobre si la venta del Valencia CF a Meriton Holdings Limited en 2014 fue nula.