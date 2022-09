Gennaro Gattuso viajará a Singapur para reunirse con Peter Lim. El técnico del Valencia tiene previsto desplazarse al país del propietario aprovechando el primer parón liguero de la temporada, inmediatamente después del partido contra el Celta de Vigo en Mestalla de la jornada sexta de LaLiga. Así lo confirmó el calabrés en rueda de prensa. «Yo hablo con Layhoon. Para hablar con Peter, después del partido contra el Celta tengo tres días libres y después voy a Singapur para hablar con Lim. No le gusta hablar con el móvil, y voy a hablar en Singapur con él. Es un honor, un privilegio. Mi mujer no está contenta, pero está bien, tengo que ir», bromeaba el míster en la ciudad deportiva de Paterna.

Rino tendrá su segunda cita de la temporada con el máximo accionista. El técnico ya viajó a Singapur a principios del mes de junio para comprometerse como entrenador del Valencia. El encuentro se repetirá dentro de dos semanas aprovechando la primera ventana internacional del curso 2022/23. El italiano volará rumbo a Singapur con la presidenta Layhoon Chan y Miguel Ángel Corona.

La conexión de Gattuso y Lim contrasta con la situación que vivieron José Bordalás y Javi Gracia los dos últimos años. Ninguno de los dos técnicos fue recibido por Lim en Singapur. Bordalás llegó a reunirse con el dueño de forma telemática desde las oficinas del club, pero el cara a cara nunca llegó a producirse. El italiano aprovechará la reunión para hacer un análisis de sus primeros meses en el Valencia y una valoración de la plantilla al cierre del mercado de fichajes, así como de las renovaciones que no se hayan cerrado.

De momento, Gattuso está «muy contento» con el equipo. «Estoy muy contento con este equipo. Es increíble como se entrena. Van a ‘full’ durante toda la sesión. Luego tenemos un rival, pero me encanta la mentalidad del equipo por como está en el vestuario y dentro del campo. La clave es esta. Me ha sorprendido que en dos meses podamos jugar así. Me ha sorprendido la mentalidad, como se entrenan. Estoy muy contento. Tenemos que mejorar el último pase. Jugar con menos frenesí y con más lucidez». Rino espera que el equipo traslade las buenas sensaciones de Mestalla a Vallecas. «El partido contra el Getafe ya ha pasado. Tenemos que seguir con la misma mentalidad, tanto en casa como fuera. Ante el Athletic era casi el mismo once y tenemos que seguir así. En Mestalla tenemos el apoyo de la gente y la adrenalina es diferente, pero no nos tiene que afectar si jugamos en casa o fuera».

El técnico asegura que las dimensiones de Vallecas no serán excusa. «Hemos trabajado con las mismas medidas que en Vallecas. Cambia poco porque el estilo es el estilo. Tenemos que trabajar muy bien sobre la segunda pelota cuando van en vertical. En la posesión cambiará poco», proseguía Rino.

Apoyo a Jaume y fecha de Cavani

Gattuso confirmó la renovación pactada de Jaume hasta 2025 como publicó Levante-EMV y reconoció que están sondeando al mercado de porteros libres: «He hablado con Corona y Layhoon. Pienso que el lunes o el martes firmará el contrato. Estamos mirándolo. Tenemos al Mestalla, si vamos a quitarle un portero después tiene un problema. Después del partido de mañana (hoy) vamos a mirar si tenemos una solución, se está trabajando», indicó.

Gennaro no quiso poner fecha al debut de Edinson Cavani. El italiano cree que la semana que viene se incorporará al grupo. «Va a seguir trabajando de la misma manera. Es pronto. Ha terminado el entrenamiento muy bien y creo que la próxima semana empezará con nosotros. Yo no soy un mago. La semana ha ido muy bien. La semana anterior teníamos más dudas, pero esta semana ha trabajado muy bien y pienso que la próxima semana puede trabajar con nosotros. Mi prioridad ahora es el Rayo».