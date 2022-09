Carlos Soler (Valencia, 1997) ha atiende a EFE este viernes nada más saber que ha sido de nuevo convocado por la selección española y después de haber jugado sus primeros minutos oficiales con el París Saint Germain (PSG), en los partidos frente a la Juventus Turín y el Maccabi Haifa.

Sonriente y relajado, Soler habla en la entrevista de los primeros pasos en el club parisino, de sus expectativas con la España de Luis Enrique y de su mediática salida del Valencia, que se consumó en las últimas horas del mercado veraniego.

"Siempre he tenido la capacidad de superarme. He venido a París para pelear por la Champions", subraya el centrocampista desde las gradas vacías del Parque de los Príncipes.

Acerca de su salida del conjunto de Mestalla también tuvo palabras: «Hubo al final un intento de renovación. En verdad ha sido un periodo muy largo el de intentar renovarme. No se dieron las condiciones, son cosas que pasan. Al final, también yo quería progresar, mejorar mi carrera, surgió lo de París y no tuve prácticamente ninguna duda», matizó.

P. ¿Cómo vive sus inicios en el PSG?

R. Estas dos semanas están siendo muy buenas. He conocido a gente extraordinaria, que me está ayudando en todo, en los viajes del hotel al entrenamiento (aún busca casa). Estoy muy contento. Luego, jugar aquí (apunta a las gradas) en el Parque de los Príncipes con la afición, los ultras, es magnífico. Debuté contra la Juventus (jugó 6 minutos el 5 de septiembre) y el ambiente era súper bonito. He venido a un club enorme, puntero en Europa, que aspira a todo.

P. ¿Existe esa obsesión por la Champions de la que hablan antiguos entrenadores del PSG?

R. Soy nuevo aquí y no sé si llamarla obsesión, pero al final el PSG es un club que todavía no tiene una Champions y está claro que tiene jugadores para pelear por ella. El proyecto que se está haciendo es muy bueno, tanto el cuerpo técnico como los jugadores y lo que rodea al club. Es de un nivel muy alto y eso hará que compitamos al máximo. Entiendo que la gente de aquí esté ilusionada y quiera ver a su equipo ganando la Champions.

P. ¿Qué favoritos ve en la Champions?

R. Siempre hay un grupo de favoritos: el Bayern, el Madrid, el Barcelona, estamos nosotros, el City. Hay clubes muy buenos y muy preparados cuyo objetivo es ganarla y solo puedo hacerlo uno. Ojalá que ese uno seamos nosotros porque haber vendo aquí también es para pelear por la Champions.

P. Seguro que sus amigos en España le han preguntado cómo es compartir vestuario con Mbappé, Messi y Neymar.

R. Sí, mis amigos me lo preguntan, claro. Al final (Mbappé, Messi y Neymar) son gente normal. Te das cuenta cuando estás con ellos, que puedes hablar con ellos, que no hay ningún problema. Son gente normal. Lo que pasa es que luego en el campo te deciden el partido.

P. ¿Qué jugador le ha sorprendido más en lo personal y en lo futbolístico?

R. A nivel personal son con los españoles con los que más relación tengo. A Fabián (Ruiz) lo conozco de la sub-21. Con Pablo (Sarabia) he coincidido en la selección. Con Juan (Bernat) estuve en el Valencia. Esa adaptación se hace más fácil con españoles dentro del club y con los que entienden español. Pero como me gusta aprender ya estoy con el francés para relacionarme mejor.

P. Su entrenador, Christophe Galtier, no es muy conocido fuera de Francia, ¿cómo es? ¿Cómo se ve en su sistema táctico?

R. Soy un jugador de medio campo hacia adelante y he mostrado mi polivalencia. He venido aquí porque creo que puedo ser importante y he firmado para cinco años. El tiempo que llevo aquí (con Galtier) muy bien, muy serio. Sabe lo que quiere y trabaja lo táctico muy bien los días previos.

P. Volvamos a hace unas semanas. Usted deja el Valencia, su club de corazón, ¿cómo se convenció para irse?

R. Recibí la llamada del PSG y me convencieron de que el proyecto era top y yo también estoy convencido de que puedo participar en un equipo de nivel top y de que tengo cualidades para ello. El club que me llama está muy atento a mí, tiene mucho interés y es uno de los clubes mejores de Europa, aunque dejar tu casa no es sencillo. Pero quería dar un paso adelante y creo que lo he hecho.

P. El Valencia le quiso renovar, ¿qué sucedió?

R. Hubo al final un intento de renovación. En verdad ha sido un periodo muy largo el de intentar renovarme. No se dieron las condiciones, son cosas que pasan. Al final, también yo quería progresar, mejorar mi carrera, surgió lo de París y no tuve prácticamente ninguna duda.

P. ¿En qué que le ayuda haber venido al PSG para estar en la lista del Mundial de Catar? En Valencia habría tenido muchos minutos garantizados.

R. Nadie me garantizaba que estando en el Valencia fuera a estar en la lista. Tengo la capacidad de superarme y cada vez que he intentado dar un paso adelante lo he conseguido. Empecé en el Valencia, luego fui capitán y he dado la talla. He mejorado registros, he llegado a la selección y lo he hecho bien, por eso sigo convocado.

P. ¿Ha hablado con Luis Enrique desde que fichó por el PSG? ¿Cree que le exigirá una serie de minutos en su equipo para estar en Catar?

R. No lo sé, no es una pregunta para mí. El seleccionador es el que decide y lleva a los jugadores que mejor le viene a la selección. Si se fija en mí es porque cree que puedo aportar algo diferente a la selección y cuando he ido lo he hecho bien. Me ha dicho que puedo se titular en cualquier equipo.

P. ¿Cuáles son los favoritos para Catar?

R. Hay selecciones muy duras, aunque no sean favoritas. Las hay de mucho nivel, más en un torneo tan corto. Ojalá gane España, aunque al final hay siempre cuatro o cinco que dan el nivel para ganarla y a veces no siempre ganan los favoritos. Si fuese un segundo Mundial para España, sería un subidón tremendo.