Gennaro Gattuso se prepara para recibir esta tarde a partir de las 18:30 al Celta de Vigo en Mestalla. El italiano terminó enfadado tras la derrota en Vallecas y desea que su equipo haya aprendido la lección. De hecho, mandó un mensaje muy claro a los suyos: «Si jugamos como en Vallecas seguramente perderemos». El italiano, además, destacó el nivel del conjunto celeste independientemente de su estrella: «El Celta no es solo Aspas, es un equipo muy peligroso que ataca con muchos jugadores. Hay que jugar un buen partido.

Gattuso siguió insistiendo en un cambio de mentalidad respecto al partido ante el Rayo y aseveró que «si este equipo no juega al 110% puede perder con cualquiera de la liga española». «Para un entrenador cuando ve un partido como el de Vallecas tiene que preocuparse porque no ha funcionado nada. No podemos tener esta mentalidad, tenemos que jugar siempre a full, ir fuerte desde el primer minuto», añadió.

Tras el partido se producirá el primer parón por compromisos internacionales, para el que ocho valencianistas han sido citados con sus respectivas selecciones. Lejos de sentir más presión por irse al ‘descanso’ con una victoria, Rino afirmó estar feliz por los jugadores que han sido convocados: «Estoy contento de que vayan mis jugadores a la selección, después del partido daremos dos días de descanso a los chavales. No me gusta comerme la cabeza antes del problema, veremos el partido y después pensamos, tengo que pensar en positivo, no en perder el partido».

La leyenda rossonera también fue cuestionado por su estilo de juego y por si el equipo necesita un ‘plan b’ en caso de que no funcione la idea inicial del míster. Gattuso aprovechó para dejar muy clara su idea y recordó que tener más posesión no asegura sacar los tres puntos: «Cuando tenemos la pelota tenemos que jugar en vertical. La lectura en Vallecas es muy mala. Me gusta tener la pelota pero no es sinónimo de ganar el partido. Me gusta generar una superioridad numérica para atacar. Igual que nosotros vemos al otro equipo el otro nos ve a nosotros», matizó.