El Valencia CF ya se ‘cubre’ las espaldas por si finalmente no firma a Iago Herrerín como agente libre por la baja de Jaume Doménech. Aprovechando el parón de selecciones, el club ha estirado el proceso de prueba del guardameta vasco y todavía no ha decidido si le hace contrato. Por si finalmente no pasa el corte, desde la secretaría técnica ya han tocado otros nombres. Destacan Fabricio Martín y Javi Jiménez, ambos también sin equipo y que podrían engrosar la nómina de guardametas que ahora cuenta con Giorgi Mamardashvili y Cristian Rivero y en la que Gennaro Gattuso quiere un hombre más para dar más respiro al filial de Angulo.

La de Fabri, una opción que ha podido saber este periódico, es una alternativa experimentada y que no ha llegado a hacer ningún viaje a una liga exótica. Su último equipo fue el Fulham de la Premier League, en la que no era titular, pero hasta hace unos meses entrenaba con un equipo del máximo nivel. A sus 34 años, cuenta con una dilatada carrera a sus espaldas después de haber defendido los colores de RCD Mallorca, Besiktas, RCD Deportivo de la Coruña o Real Betis Balompié. En Turquía dio su mejor nivel entre 2016 y 2018, convirtiéndose en el portero titular del equipo y cumpliendo su sueño de jugar la UEFA Champions League, además de alzarse campeón de la Superliga Turca. Desde entonces no ha tenido prácticamente continuidad en ninguna portería, pero al contrario que Herrerín o Jiménez nunca ha emprendido el camino de jugar en Arabia u otro campeonato menos competitivo, por lo que el debate para ser nuevo portero del conjunto valencianista está servido. Opción Javi Jiménez Según informó ayer ‘Tribuna Deportiva’, el club valora también a Javi Jiménez como alternativa a Herrerín. A sus 35 años, está libre tras desvincularse del Surkhon Termiz de Uzbekistán. Su aventura en este equipo no fue bien tras disputar sólo dos partidos antes de ser relegado al banquillo. Jiménez tiene experiencia en España, ya que jugó en equipos como el Elche o el Levante (13 goles encajados en 6 partidos), siendo un habitual de Segunda y Segunda B. El riojano también vistió las elásticas del Salamanca, Algeciras, UCAM Murcia, Atlético Sanluqueño, Valladolid, Alcorcón o Real Murcia. En ningún equipo logró continuidad, aunque fue en el Elche donde tuvo un mayor rendimiento al disputar como titular indiscutible la temporada 15/16. En cualquier caso, el nombre de Javi Jiménez no es la única alternativa a Herrerín que tiene actualmente el Valencia sobre la mesa y podría llegar otro guardameta y no ofrecer el contrato al vasco, que lleva ya unas semanas en las sesiones del primer equipo. Resta algo más de una semana para que regrese la competición y el guardameta vasco continúa tratando de convencer al cuerpo técnico, en caso de ser desechada su opción, el Valencia deberá valorar cuánto tiempo puede invertir en una nueva prueba a otro portero libre o si tiene que decidirse por hacerle un contrato a uno de los guardametas que actualmente están libres y que son los únicos a los que puede optar con el mercado de fichajes cerrado.