El centrocampista del PSG Carlos Soler siente al club de su vida y soñaba con ampliar su vínculo con el Valencia CF, reviviendo los mejores momentos que vivió con el equipo en Europa, pero consideraba que el club no tenía un proyecto para pelear por los puestos Champions.

¿En qué grado crees que ha influido en tu decisión la involución deportiva que ha habido desde 2019, cuando había una base muy fuerte y se venía de ser campeones?

Bueno, subí al primer equipo en un momento difícil, muy complicado, porque el equipo estaba mal y el año siguiente que estuvo Marcelino tuvimos un par de años muy buenos, tanto en Liga como en Europa. Llegamos a semifinales de Liga Europa y nos clasificamos a Champions. Creo que era un proyecto muy bueno y luego por decisiones en las que no tengo nada que ver y no sé lo que ocurrió, se decidió cambiar el rumbo del proyecto, cambiar el entrenador, cambiar cosas de la dirección deportiva. Y la verdad es que en los últimos tres años, a excepción de la Copa del Rey, el año pasado, que sí, que es verdad que llegamos lejos y que lo tuvimos a nada, a unos penaltis, en Liga no nos ha ido nada bien. Y es verdad que me daba la sensación de que el proyecto no lo veía a corto plazo. No lo veía para ser un proyecto para pelear por Champions y lo estábamos viendo durante todos estos años. Entonces eso, junto con no llegar a un acuerdo en las condiciones para la renovación, sí que ha podido influir.

La propuesta del club

¿Qué es lo que mueve a un jugador que es valenciano, valencianista, de la casa, que Mestalla ha sido su lugar en el mundo, a romper ese vínculo?

No sólo hay que llevarlo todo al dinero. Que hay mucha gente, y eso son cosas que también me molestan, que lo lleva todo al dinero y no es así. Yo lo puedo decir. Buscaba un contrato de larga duración en el Valencia. He buscado un proyecto deportivo ambicioso de jugar la Champions y luego unas condiciones económicas también. Obviamente soy jugador de fútbol y también vivo de eso. Entonces, durante este año y medio más o menos, no se han dado esas condiciones. El club no ha llegado a eso ni tampoco se ha llegado a acercar.