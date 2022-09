El Valencia Mestalla visita Olot con la intención de prorrogar su buen momento y tratar de instalarse en la mitad alta de la clasificación. Después de tres jornadas disputadas, los de Miguel Ángel Angulo quieren demostrar que están preparados para dar guerra en Segunda RFEF y que van a vender muy cara su piel. Al contrario que en otras épocas, se espera un partido de pocos goles, especialmente si tenemos en cuenta la dinámica de ambos equipos.

El Olot no ha ganado todavía, ha marcado un gol y ha encajado dos en tres partidos. Una dinámica similar a la de los valencianistas, que sí han estrenado el casillero de victorias y que solamente han marcado un gol y han encajado otros.

El cuerpo técnico sabe de la dificultad de la categoría si se muestra la endeblez defensiva de otros años y trabaja a conciencia para armar un bloque que conceda poco. Este guion de partido es el que espera también el propio entrenador blanquinegro: «Va a ser un partido de pocos goles, pero con muchas cosas dentro de las áreas, por el campo y estilo de juego del Olot. Va a ser muy igualado, para tener mucha atención y concentración en acciones a balón parado» destacaba Angulo en la previa para los medios del club.

La victoria en el Antonio Puchades el pasado fin de semana contra el Lleida es el camino a seguir y ahora visita uno de esos estadios que se han atragantado en los años de Segunda División ‘B’. El vestuario está confiado en poder seguir por esta senda después de dos partidos en los que a pesar de ser superior sobre el terreno de juego, los resultados no estaban marchando en consonancia. «Tenemos que ser muy ordenados, que los chavales estén preparados y que sepamos que fuera de casa tenemos que hacer muchas cosas bien para no sufrir», explicaba un Angulo que cree que la primera victoria les ha dado la «tranquilidad» para seguir trabajando igual y que no entre el nerviosismo.

Para el encuentro de hoy, Angulo podrá seguir contando con Fran Pérez, ya que el hecho de que el primer equipo no juegue por parón de selecciones imposibilita que Gattuso ‘robe’ al jugador al filial. El extremo es uno de los jugadores diferenciales dentro de un bloque que está planteando algunas rotaciones en las diferentes líneas por la elevada competitividad interna.