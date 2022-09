Valenciano, candidato a ser entrenador del año en la MLS y ‘descubridor’ de Yunus Musah, aunque él se resta mérito. Nico Estevez brilla en la actualidad en la MLS entrenando al FC Dallas. El técnico, ahora de 42 años, ‘fichó’ al ‘4’ del Valencia para que jugara con Estados Unidos. Ahora lo considera, no solo una pieza clave de una selección con tanto potencial como es la estadounidense, sino también uno de los jugadores del Valencia llamados a «hacer grandes cosas» en el futuro.

Esta es tu primera temporada como primer entrenador, ¿cómo está yendo?

Muy bien, estamos muy contentos. Vamos terceros y ya estamos clasificados para Play Off y podemos luchar por el título de la MLS. El equipo el año pasado no obtuvo buenos resultados y dar este paso en la primera temporada es para estar muy contentos.

Eres candidato a ser entrenador del año de la MLS

Me hace muy feliz porque hay mucho trabajo detrás, de los jugadores, del staff y del club.

Yunus Musah, eres su descubridor

No me voy a dar todo el mérito. Rubén Mora fue el que me lo chivó, me dijo que había un chico nuevo del Arsenal que nació en Estados Unidos y que comprobáramos si podía jugar con nosotros. Lo empecé a ver y me encantó, se lo dije a Gregg y le hice un seguimiento. Le invitamos a un ‘camp’ y lo pasó bien, se identificó con nosotros. Estoy muy contento de que pueda jugar con Estados Unidos. Ya es un jugador importante, pero conforme vaya creciendo lo va a ser más.

¿Qué fue lo primero que te llamó la atención de Yunus?

Cuando vi a Yunus jugar me di cuenta que era diferente al perfil de mediocentro en España. Era perfil Seedorf, Gullit, Pogba, McKennie, Kessie… Cuando yo lo vi él jugaba por dentro. En el Valencia, por sus cualidades, lo posicionaron en banda, pero yo le decía al mister que es por dentro donde nos puede venir muy bien. Es una pasada, estoy contento de que Gattuso tenga esa visión de él también, porque le va a sacar mucho más rendimiento y potencial. Va ayudar al equipo en esa posición.

¿Cómo ves a Yunus con Gattuso?

Le estoy viendo buena progesión. Con nosotros era más volante y conector con el mediocentro y la línea defensiva. Con Gattuso veo su aportación en el ultimo pase, en asistencias, en goles. Está adquiriendo ese rol de estar más cerca del área, de atreverse más con pases, y estamos viendo a un Yunus con más impacto en la última zona. Es natural en alguien tan joven tener esa progresión.

¿Cuál es el techo de Yunus?

Con jugadores jóvenes que generan expectativas hay que tener calma. A veces pasan por fases que parece que están estancados, si no hacen dos o tres asistencias en tres partidos parece que se van a quedar ahí. Yo creo que si las lesiones le respetan, tiene consistencia, crece en el equipo y selección y va adquiriendo confianza, hablamos de un jugador que puede ser diferente. Que ayude al valencia a tener un jugador diferente, llamado a hacer grandes cosas. Pero no me gusta poner presión en jugadores jóvenes, que vayan poco a poco desarrollándose. Está dando los pasos adecuados.

¿Cómo estás viendo al Valencia de Gattuso?

Lo he visto un par de partidos. Han hecho buenos partidos. Es un equipo que está cambiando su idea de juego y es normal que al principio haya algo de falta de confianza. Me gusta su energía, que presiona alto y quiere recuperar el balón tras pérdida. Está haciendo un buen trabajo. Llevan una línea y una progresión positiva.