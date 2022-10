Gennaro Gattuso pidió a Peter Lim que no fiche ningún director deportivo y que siga confiando en Miguel Ángel Corona. El técnico le comunicó al dueño que está «muy contento» con el trabajo del secretario técnico y que ahora mismo «no es una prioridad» para el club reforzar la estructura deportiva. Según Rino, «lo mejor es continuar en esta dirección y no poner otra persona» en el cargo. Así se lo comunicó a Gattuso al máximo accionista y a Layhoon Chan en la reunión que mantuvieron hace dos semanas en Singapur.

El italiano desveló el contenido de la reunión ayer en rueda de prensa por petición propia incluso antes de ser preguntado. «La reunión de Singapur ha ido muy bien. Muy contento. He estado dos días con el propietario. Hemos hablado de muchas cosas. El propietario sabe muchas cosas de las que pasan aquí. Le he dicho que estoy muy contento con Corona, pienso que en estos tres meses ha trabajado muy bien. Le he dicho que lo mejor es continuar con él. Hablé con el propietario y Layhoon, y les comenté que lo mejor era seguir como estamos. Me encuentro muy cómodo con él. Estoy contento con Layhoon aquí. En estos meses hablamos mucho. Siempre que ha habido un problema ahí estaba pronto para encontrar una solución. Pienso que la prioridad en este momento no es el director deportivo. Lo mejor es continuar en esta dirección y no poner otra persona», manifestó.

Lim tiene la última palabra, pero escuchando a Gattuso parece claro que le hará caso. «Pienso que el propietario me ha entendido», finalizaba. El club buscó «perfiles» de director deportivo en verano. Así lo reconoció la presidenta públicamente en Mestalla. Los nombres de Leonardo de Araujo, Ramón Planes y Javier Subirats estuvieron encima de la mesa. Sin embargo, tal y como informó SUPER a principios de septiembre, a medida que el mercado de verano avanzaba, la figura de Corona empezaba a hacerse fuerte dentro del club con el aval de calidad de Gattuso. Su buena sintonía con el italiano provocó que Corona llegara a Singapur convertido en la primera opción. El técnico lo confirmó ayer.

Otro de los temas que se abordó en la reunión de Singapur entre Lim, Layhoon, Gattuso y Corona fue la posibilidad de reforzar el equipo en enero. No se descarta fichar. El club estará pendiente del mercado de invierno, pero ahora mismo la sensación del técnico es que la plantilla cambiará «poco o nada». Está contento con sus jugadores y ahora no se busca nada en concreto. «Hemos hablado un poco del mercado de invierno. Pienso que vamos a cambiar nada o poco, seguramente nada».

Gattuso puso en valor el juego del Espanyol, a pesar de que los resultados no le están acompañando. «No han ganado en casa en esta liga. Vamos a jugar contra un equipo muy muy vertical. No es un partido fácil para nosotros. En LaLiga no tenemos partido fácil. Pienso que lo hemos preparado bien aunque hemos empezado el miércoles. Tenemos un partido muy muy difícil. El equipo tiene que jugar con mentalidad, no puede empezar con dudas o con miedo. Hay que jugar con ganas, cualidad de juego y con mucha tensión». El técnico también se refirió al estado físico de Eray Cömert. El suizo entrenó con normalidad, aunque arrastra molestias en los últimos días. «Ha entrenado con el grupo y mañana veremos».

Musah es baja contra el Espanyol. El técnico explicó que la ausencia del estadounidense no es como consecuencia de su lesión inguinal. El motivo real por el que no se ha arriesgado con Yunus es una analítica que se hizo el lunes y que salió «muy alta» elevando el riesgo de lesión. Así lo explicaba Rino: «Yunus desde el lunes se entrena solo. Está muy bien de la lesión. El lunes en un parámetro de la analítica, que la hacemos tres o cuatro días a la semana. El lunes tiene una analítica muy alta, un 200 o 300% más y es un dato que no me gusta a mí ni al doctor, por esto estamos trabajando con tranquilidad. Tenemos miedo de que se pueda lesionar otra vez. Pienso que el lunes puede volver con el resto», apuntó.

Gattuso afirmó que en la reunión de Singapur no se habló de objetivos de la temporada. Lo único que aseguró el técnico es que Peter Lim está contento por la forma de jugar del equipo. Así lo explicaba: «No he hablado con Lim de objetivo. Solo de que tenemos un equipo joven y que estamos muy orgullosos de tener un equipo con una media de años de 22.8. Está contento de cómo estamos jugando. No hemos hablado de objetivo». Lim le explicó los motivos por los que el club tuvo que echar mano de tantos cedidos en el mercado de verano. «También hemos hablado. Él sabe que me gusta mucho trabajar con jugadores de mi propiedad. Me ha explicado por qué hemos actuado de manera diferente... el Fair Play... Hemos hablado dos días muchas horas», reconocía.