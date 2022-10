Este Valencia de Gennaro Gattuso tiene gol. Y lo bueno es que está muy repartido en la plantilla. El equipo suma 12 tantos a favor en lo que va de temporada y 11 fueron de diferentes goleadores. La estadística es todavía más sorprendente después del empate contra el Espanyol en el RCD Stadium. Desde ayer ya son once los jugadores que han firmado al menos un gol en las siete primeras jornadas de LaLiga. Eray Cömert y Gabriel Paulista se unieron a una lista en la que ya estaban Samu Castillejo, Samuel Lino, Nico González, Hugo Duro, Mouctar Diakhaby, Marcos André, André Almeida, Toni Lato y Carlos Soler en la primera jornada del campeonato de penalti contra el Girona. El único que ha marcado por partida doble es Castillejo. El malagueño marcó en las goleadas al Celta de Vigo y al Getafe en Mestalla siempre partiendo desde la banda derecha y colocándose como máximo realizador del equipo en lo que va de curso.

Lo más curioso de todo es que en este extenso registro de goleadores todavía no está el gran especialista de la plantilla: Edinson Cavani. El internacional uruguayo, top-ten de la última década en el fútbol mundial, aún no se ha estrenado como goleador del Valencia. El delantero dispuso en Cornellà de sus primeras oportunidades, pero no estuvo fino. Seguramente porque todavía no se encuentra al cien por cien físicamente. El ‘Matador’ trabajará desde hoy en la ciudad deportiva para convertirse el viernes contra Osasuna en Pamplona en el duodécimo goleador del equipo.

Sin Marcos André

No estará en El Sadar Marcoa André después de la tarjeta roja que vio en el partido contra el RCD Espanyol. «En el minuto 85 el jugador Marcos Andre fue expulsado por el siguiente motivo: Golpear a un adversario con su mano en la cara estando el balón en juego, sin estar en disputa entre ambos», reflejó el acta arbitral sobre la expulsión del ariete brasileño, que saltó al campo en la segunda mitad, pero que no acabó completando el partido.