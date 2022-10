Gennaro Gattuso salió a zona mixta tras el duelo contra el Espanyol con un mensaje muy claro. El italiano lamentó profundamente el empate porque su equipo hizo «un partido de calidad». Sin embargo, un par de jugadas desafortunadas durante una segunda parte algo más floja impidieron a los blanquinegros volver a València con los tres puntos: «El equipo ha tenido muchas ocasiones de gol. Perder este partido es increíble. Cuando hablamos de equipo joven pasa esto. Hemos preparado toda la semana la segunda pelota porque al Espanyol le gusta jugar en vertical», afirmó el entrenador italiano.

Respecto a la racha del equipo lejos de casa, Rino no mostró preocupación y volvió a destacar el buen trabajo realizado: «No nos falta nada. Solo hemos jugado un partido malo fuera de casa, en Vallecas. Hoy hemos jugado muy bien. Jugar en España fuera de casa no es fácil. Estoy contento con el partido de hoy».

Ya sentado en la sala de prensa de Cornellà, Gattuso hizo alusión de nuevo a la falta de experiencia, sobre todo durante el tramo en el que su equipo se dejó empatar tras el gol de Paulista: «Antes del 0-1 ocasiones del Espanyol no vi. Fallamos en el 1-1, en una segunda pelota en la que basculamos muy mal... nos dormimos y ya llegó el 1-1. Esto es un proceso. No podemos ir al supermercado y pedir 20 euros de experiencia. Es algo lógico. Debemos mejorar. Por ejemplo, lo de Marcos André (roja). Así no se puede».

La lucha no se negocia para Gattuso. Esa es una de las señas de identidad del técnico del Valencia y, a este respecto, volvió a exigirle un punto más a sus jugadores: «Debemos pelear los 90 minutos y no solo cuando perdemos y vamos desesperados. La mentalidad no se puede cambiar. No me gusta que solo peleemos los últimos 5/10 minutos. Teníamos que pelear también con el 0-1. Esto es algo difícil».

Por último, Gattuso ofreció explicaciones sobre el cambio de Paulista y unas posibles molestias: El brasileño fue sustituido en el minuto 74 por Eray Cömert y su historial médico últimamente invita a la preocupación. «Estaba cansado y ya está. Hoy jugó con antiinflamatorio y ya está. Esperamos que lo recuperemos pronto». concluyó.

Paulista dio la cara

Tras el encuentro compareció ante los medios de comunicación Gabriel Paulista, que explicó que bajo su punto de vista el equipo tiene más cosas que ofrecer: «Este equipo puede dar muchísimo mas, estoy seguro de este grupo, un equipo joven y seguro que vamos a llegar muy lejos, hay que ganar fuera de casa, el próximo partido es otro difícil y hay que prepararlo bien», señaló el protagonista por su regreso al once y el gol anotado.