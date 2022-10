Samu Castillejo es duda para el partido de LaLiga del próximo viernes contra Osasuna en El Sadar de Pamplona. El jugador todavía no se ha recuperado de las molestias en el costado que arrastra desde los últimos días. El dolor, de momento, no remite cuando solo faltan tres entrenamientos antes de un partido que será muy comprometido para los de Gattuso, el segundo consecutivo fuera de casa.

El extremo se perdió ayer por segundo día el entrenamiento y sigue un plan específico para recuperarse. Este martes ha trabajado al margen del grupo con los fisios. Su presencia el viernes contra Osasuna no está garantizada. Gennaro Gattuso está pendiente de la evolución del futbolista. En función de sus sensaciones a lo largo de los entrenamientos que restan esta semana se tomará una decisión.Castillejo ya tuvo que retirarse del partido el pasado sábado contra el Espanyol en el RCD Stadium. El jugador no estuvo cómodo durante los primeros 45 minutos y tuvo que ser sustituido en el descanso por Justin Kluivert. El lunes se sometió a una prueba médica para descartar una lesión de mayor gravedad. Precisamente el extremo neerlandés es quien tiene todas las papeletas para hacerse un hueco en el once si se confirma la baja de Castillejo. Desde su llegada ha sido un habitual en las segundas partes y cada vez deja mejores sensaciones sobre el verde.

Samu se ha convertido en un titular indiscutible para Gattuso desde su llegada al Valencia. El ex del Milan ha sido titular en las siete primeras jornadas de campeonato: Girona (74’), Athletic Club (90’), Atlético de Madrid (74’), Getafe (70’), Rayo Vallecano (90’), Celta de Vigo (72’) y Espanyol (45’). Es el máximo goleador del equipo con dos goles, ambos anotados en Mestalla ante el Getafe y el Celta de Vigo. El equipo tiene once goleadores diferentes y el malagueño es el único que ha marcado por partida doble.