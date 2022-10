El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, aseguró en rueda de prensa que el objetivo que se plantea para la temporada es «llegar lo antes posible a 40 puntos» para luego ver «qué puede pasar». «Hay que hacerlo lo antes posible y luego pensaremos en otra cosa», apuntó el italiano en la comparecencia previa a su encuentro de este viernes ante el Osasuna. Gattuso dijo también que quiere que en los momentos complicados que vive su equipo en los partidos, los jugadores con más experiencia hablen más dentro del campo para transmitir calma y confianza a sus compañeros.

«El otro día dije que no podemos ir al super a comprar 20 euros de experiencia. Nosotros tenemos que trabajar como lo estamos haciendo, es una travesía que tenemos que pasar. En el momento de dificultad quiero y espero que los jugadores con un poco más de experiencia hablen más. Quiero que hablemos más en el campo en los momentos de dificultad, que escuchemos y que suframos juntos», reclamó.

Respecto al Osasuna dijo que «es un equipo contra el que es muy difícil jugar» y destacó que «el factor campo en España aún tiene importancia». «Ellos juegan muy vertical y, si no, centran mucho con tres o cuatro jugadores listos para rematar, lo tenemos que hacer todo a ‘full’ si no será muy difícil. Tenemos que jugar con una gran mentalidad», apuntó.

«Creo que lo hemos preparado bien, sabemos que tenemos que jugar 95 minutos con mucha atención. Tiene calidad, es muy vertical, centra mucho», resumió.

Preguntado por el rendimiento de la defensa, Gattuso señaló que está contento pero pidió «tener más atención en la segunda y la tercera pelota». «Me gusta tener que decidir. No me gusta tener lesionados. En el centro del campo están todos bien, decidiré y espero hacerlo bien. Musah es muy importante para nosotros, estoy muy contento de que se haya entrenado bien estos días», destacó.

Preguntado por si le gustaría dirigir al equipo en el futuro Nou Mestalla, el italiano se mostró esperanzado por estar mucho tiempo en el Valencia pero confesó su predilección por el actual estadio.

«A mí me encanta el Mestalla de ahora. La prioridad es el nuevo estadio pero a mi el viejo Mestalla me encanta, la atmósfera. Es normal que el club quiera un nuevo estadio. Espero que lo acaben por la ciudad, porque no es muy bonito verlo ahora. Espero entrenar en el Nou Mestalla, espero ganar partidos y estar aquí muchos años», apuntó.