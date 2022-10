Gennaro Gattuso no dudó en enslazar el mérito de la victoria del Valencia en el Sadar. «Era muy importante ganar aquí. No es fácil ganar aquí. El estadio aprieta mucho. Este equipo lleva jugando juntos tres/cuatro años. Hoy mi equipo mostró una gran mentalidad. Con pelota y sin pelota».

El técnico italiano insistió en no lanzar las campanas al vuelo en las expectativas del equipo: Yo no hablo de Europa ni de nada, es una liga muy difícil. Hablo de 40 puntos y luego ya otra cosa. Somos un equipo joven, hemos arriesgado 4-5 veces y tenemos que trabajar, me gusta este equipo como lo hace. Tenemos que tener los pies en la tierra y preparar partido a partido y luego ver donde acabamos la temporada».

Gattuso tuvo palabras para la hinchada desplazada a Pamplona: «Pienso que no es fácil para la afición venir aquí y la afición ha sido nuestra fuerza. La victoria es para nuestra afición».

Y sobre nombres propios, habló de Justin Kluivert, que al que marca de cerca y que se estrenó como goleador: «Justin tiene calidad. No es normal que un jugador como él, con su calidad, haya jugado tan poco. Debe mejorar su continuidad, no puede ser que solo juegue 15 minutos. Está trabajando bien para cambiar la cabeza y tiene calidad para ser mejor». Al mismo tiempo, alabó la contribución colectiva de Cavani, pese a no marcar: «Cavani ha hecho un gran trabajo para ayudar al equipo. A un delantero le gusta marcar y debe marcar. Si no ha marcado hoy no importa, me gusta cómo le ha hablado al equipo y cómo ayuda. Su calidad en el pase y todo».

Por último, el técnico de Corigliano Calabro no escondió su enfado con Diakhaby por su autoexpulsión: «Me he enfadado mucho con Diakhaby. En este momento debemos estar tranquilos. Cuatro tarjetas rojas en ocho partidos es mucho. En el banquillo solo hablo yo, perder un jugar porque no está tranquilo en el banquillo es inaceptable. El partido del sábado es muy difícil».