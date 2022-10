Gennaro Gattuso se está viendo obligado en las últimas jornadas a modificar el que parecía ser su ‘once de gala’. Las pequeñas molestias ya han hecho acto de presencia en algunos jugadores del conjunto valencianista y el técnico italiano ha recurrido al fondo de armario que, hasta el momento, ha rendido a buen nivel.

Uno de los futbolistas que ha adoptado un estatus disnto en las últimas semanas es Justin Kluivert. Desde su desembarco en València en las últimas horas del mercado de fichajes, el neerlandés se convirtió en un habitual de las segundas partes, eso sí, dejando cada vez mejores sensaciones. En El Sadar tuvo su primera oportunidad desde el once de inicio, en gran parte propiciada por la lesión de Samu Castillejo, que terminó el encuentro de Vallecas con molestias. Ante Osasuna, Kluivert fue uno de los mejores jugadores sobre el verde y el principal argumento es la gran diana que anotó para abrir la lata en la primera parte. El jugador de ‘23’ años demostró una progresión prometedora y dio un paso al frente en el momento que recibió una oportunidad. Salvo giro inesperado, Justin será de la partida de nuevo ante el Elche. Samu Castillejo no ha dejado atrás sus molestias y durante la semana ha estado entrenando al margen de sus compañeros. En el entrenamiento de ayer no fue distinto y, a falta de un día ahora para disputar el choque, parece muy complicado que pueda alcanzar su cien por cien físico.

Guillamón también es duda

El caso de Hugo Guillamón es distinto. El canterano tampoco completó la sesión ayer pero sí entrenó junto al grupo el miércoles. Su presencia ante el conjunto ilicitano también es duda aunque tiene más posibilidades de vestirse de corto que Castillejo. En cualquier caso, Gattuso debe contemplar un ‘plan b’ por si el recién renovado Hugo no llega finalmente a la cita en Mestalla. La vuelta de Yunus, que ya dispuso de minutos en Pamplona, prácticamente le asegura un puesto en el once, aunque no de ‘6’, sino de interior. Durante la baja del norteamericano, André Almeida e Ilaix Moriba han sido los dos centrocampistas que han dado un paso al frente, aunque bien es cierto que ninguno de ellos son el perfil de un pivote defensivo. Esos requisitos sí los cumple Nico, acostumbrado a jugar de ‘6’ ocasiones atrás. El gallego parece, a día de hoy, la última opción de Gattuso para el centro del campo, pero su experiencia de pivote puede darle un hueco en la alineación titular del próximo sábado. De ser así, Almeida y Moriba se disputarían el otro interior junto a Yunus.