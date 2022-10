Gennaro Gattuso intenta echar el freno de mano a la euforia y no salirse del discurso de los cuarenta puntos que asegurarían la permanencia en primera división. Rino, entre otras cosas, hace todo lo posible por no meter presión a su joven plantilla. El objetivo para el técnico es la permanencia por la vía rápida. El italiano prefiere ir «piano, piano», pero las buenas sensaciones que transmite el equipo, la inercia de la victoria en El Sadar y el buen estado de forma por el que atraviesan algunos de los jugadores invita a ser optimista y pensar en cotas mayores. No es un sueño. Mestalla tiene motivos para ilusionarse y creer que puede seguir mirando hacia arriba en la tabla de clasificación. Los números hablan por sí solos. Séptimos después de dos meses de competición. El equipo arranca la jornada en puestos europeos con todo merecimiento. Se lo ha ganado en el campo y el verdadero objetivo del técnico y de los jugadores es seguir demostrándolo en el campo. No hay mejor día que hoy para encadenar dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada, dar otro paso adelante en el proceso de maduración y crecimiento del equipo y presentar la candidatura a Europa con otro golpe de autoridad en casa. Mestalla mira arriba. Se lo merece después de tantas penurias deportivas.

El factor Mestalla juega a favor del Valencia. Los de Gattuso llegan reforzados después de romper en Pamplona la mala racha visitante y con los niveles de moral y confianza por las nubes para seguir haciéndose fuertes en casa. El balance impone: 9 de 12 puntos posibles. El juego también. El equipo desató la locura en sus dos últimos partidos como local contra el Getafe (5-1) y frente al Celta (3-0). La afición desea vivir algo parecido. Esta vez, con el primer gol de Edinson Cavani. Le toca. La expectación es máxima. El delantero alcanzó su mejor versión contra Osasuna, desperdició un penalti, pero su gol cada vez está más cerca. El escenario de esta tarde es perfecto: entre su público, contra un rival de abajo de la tabla y con dos socios por fuera en estado de gracia como Samuel Lino y Justin Kluivert. Es el momento del ‘Matador’. También lo es para Gabriel Paulista. La baja obligada de Mouctar Diakhaby por sanción obliga a Gattuso a echar mano de nuevo del hispano-brasileño en el centro de la defensa. La duda está en el centro del campo. Las molestias en la rodilla de Hugo Guillamón que arrastra durante toda la semana pueden abrir las puertas de la titularidad a Yunus Musah o Nico González. El lesionado Samu Castillejo y el sancionado Marcos André son baja. La última palabra será de Rino, aunque juegue quien juegue el once titular que presente será competitivo y sensiblemente mejor que el Elche de Jorge Almirón. El técnico argentino ha sido el elegido por el propietario Christian Bragarnik para sacar del pozo a un conjunto franjiverde que visita Mestalla con la etiqueta de colista y en plena crisis de juego y resultados. Es colista de LaLiga con dos puntos de los 24 en juego. El conjunto ilicitano está todavía a tiempo de reaccionar de la mano de Almirón, pero necesita empezar a ganar ya teniendo en cuenta el exigente calendario que se le avecina la próxima semana contra el Real Madrid y el Espanyol. Almirón, por si fuera poco, no podrá contar con el sancionado Lucas Boyé (expulsado contra el Mallorca) ni con el Fidel Chaves, con lesión muscular. Vuelve Javier Pastore recuperado de sus problemas físicos. Control y profundidad, claves Uno de los mayores peligros del Elche es el contraataque. Por tanto, se equivocaría el Valencia en tener prisa para llegar a la portería contraria. Para evitar los contraataques, el equipo ha de organizarse en torno a la pelota. Suele ser un buen negocio para los equipos que quieren tener protagonismo en el partido, ya que te lleva a estar bien situado para realizar la presión tras pérdida. Un buen manejo de balón, con criterio, lleva a un mejor posicionamiento en campo contrario y a su vez a una mejor presión en campo contrario y a recibir menos contraataques. Gattuso lo tiene claro, y al equipo le viene faltando un poco de calma para gobernar el encuentro cuando hay que hacerlo. Ante el Osasuna, después de realizar un gran partido, el equipo pecó en los minutos finales de no saber gestionar esa ventaja y acabó sufriendo. En el duelo ante el Elche, que tratará de robar y salir rápido jugando lo más vertical posible, no se puede pecar de precipitación. Si el equipo valencianista no está preciso con el balón y pierde más balones de los que debe, sufrirá mucho en las transiciones ofensivas del equipo franjiverde. Ante un Elche que tratará de hacerse fuerte en el medio, los desmarques al espacio de Lino y Kluivert pueden decantar el partido. Tanto el holandés como el brasileño tienen un gran repertorio de movimientos y además de ser capaces de ir a recibir al pie y participar en la creación, también lo son de romper al espacio. Ambos hicieron gala de ello en el duelo ante Osasuna, uno marcando un gol y el otro provocando un penalti. Además, ambos jugadores tienen un gran uno contra uno que debe aprovechar el equipo de Gattuso para ganar duelos, avanzar metros y servir balones a un hambriento Cavani. Inestimable también serán las subidas de Gayà y Thierry en este aspecto del encuentro para generar el ‘dos contra uno’ en banda o para ocupar el carril cuando Lino y Kluivert se internen entre el central y el lateral.