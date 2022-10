La renovación de Toni Lato no avanza y cada día que pasa entra en un terreno más peligroso. Gennaro Gattuso propuso la renovación del lateral izquierdo el 21 de septiembre en la reunión que mantuvo en Singapur con Peter Lim, Layhoon Chan y Miguel Ángel Corona. Casi un mes después, el club continúa sin dirigirse a sus agentes para resolver el futuro del jugador y, por supuesto, sigue sin presentar ninguna oferta de renovación. El escenario cada vez es más complicado y arriesgado. El jugador acaba contrato a final de temporada (30 de junio de 2023) y el 1 de enero será libre para negociar con cualquier equipo a menos que lo remedie el Valencia. El club, de momento, no mueve ficha. La renovación está parada.

Las que no están paradas son algunas secretarías técnicas del fútbol europeo que están muy pendientes de la situación contractual de Lato. A coste cero es un jugador todavía más interesante. Según ha podido saber SUPER, ya hay dos equipos que ya se han dirigido al jugador y está dispuestos a apostar fuerte. Uno es el Ajax de Amsterdam y otro el Bolonia italiano. El club neerlandés sigue de cerca al futbolista desde hace tiempo y ya ha mostrado personalmente su interés en ficharlo en verano si queda libre. El valencianista gusta por su proyección (24 años) y su perfil deportivo de lateral izquierdo con carácter ofensivo y juego combinativo. El departamento de ‘scouting’ del Ajax ha incluido en sus informes técnicos la continuidad que ha encontrado Lato esta temporada lejos de la lesiones de los últimos años y la polivalencia que está mostrando de la mano de Gattuso (lateral izquierdo, extremo derecho e interior por dentro). Toni les encaja deportiva y económicamente. También pasa lo mismo con el Bolonia. El club italiano de la Serie A también ha llamado a la puerta del futbolista y estará muy atento a lo que suceda con el Valencia en las próximas semanas. De momento, son los dos clubes que han mostrado más interés aunque no parece que vayan a ser los últimos si el Valencia no resuelve el futuro del jugador pronto.

Gattuso lo tiene claro. Así lo ha dejado claro en todas y cada una de sus intervenciones públicas a su vuelta de Singapur. «Además de José (Gayà), hemos hablado de Diakhaby, Guillamón y Lato. De todos lo jugadores que van a acabar del contrato. No soy el representante de jugadores, pero no solo hablamos de Gayà, sino de otros jugadores que acaban contrato en la 22/23. La propuesta seguramente llegará. Yo no sé si luego firmarán. Ahora los jugadores tienen que aceptar las ofertas. En estos momentos lo mejor es dar continuidad al proyecto, no se puede cambiar seis o siete jugadores cada año», decía el 1 de octubre. Cinco días después, el 6 de octubre, Rino pasaba la pelota a los jugadores. «Ahora se está trabajando con Gayà (ya cerrada), Diakhaby y Lato. Esta es la realidad. Yo pienso que cuando el club lo tiene claro y nosotros también, la pelota pasa al otro componente. Nosotros debemos respetar lo que el jugador y representantes quieran. Nosotros sabemos en qué dirección queremos ir». Lato también lo tiene claro. Su valencianismo está fuera de toda duda. El futbolista espera, pero la realidad es que de momento ni hay contactos ni hay oferta. En las negociaciones por Gayà (comparten los mismos agentes) nunca se habló de Toni. Ojo con Lato.