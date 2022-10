Además del insuficiente empate a dos, el partido frente al Elche dejó otra noticia importante en clave valencinista. Edinson Cavani, que además estrenó su cuenta goleadora en València tras unos primeros partidos sin suerte, solo pudo jugar la primera mitad debido a unas molestias en su tobillo. Tras el partido, el propio jugador confirmó que se le había «hinchado». La nota positiva respecto al uruguayo es que apenas 45 minutos necesitó frente al cuado franjiverde para anotar su primer doblete con la elástica del Valencia.

Una vez concluida la jornada, la expectación en torno al estado de su tobillo es máxima, sobre todo teniendo en cuenta que hay jornada intersemanal y el Valencia juega esta tarde a las 19:00 horas frente al Sevilla, un partido que se antoja complicado viendo el cambio de rumbo hispalense con Sampaoli. Gattuso mandó un mensaje esperanzador en rueda de prensa y confirmó que domingo ya estaba «un poco mejor» y que «va a empezar a preparar el partido» junto al resto del equipo.

Las jornadas entre semana normalmente dan cabida a más rotaciones de las habibtuales. En este sentido, el entrenador del Valencia reconoció que analizará «todos los datos que me den desde el staff médico» para preparar el partido con la mayor información posible. «Jugará el que esté al 100 por 100 para jugar», concluyó. Precisamente sobre la posible entrada en el once de jugadores teóricamente suplentes, Gattuso se encargó de dejar claro que «aquí no hay unidad A o B. Aquí todos estrenan a full y no tengo titulares y no titulares». Además advirtió que el objetivo principal es evitar lesiones: «La prioridad es no lesionar jugadores. Si no están bien, debo escuchar y después decidir quién juega y quién no».

Guillamón también es duda

Otro jugador cuya presencia en el once será una incógnita hasta el último instante es Hugo Guillamón. Eso sí, la del centrocampista es una situación diferente. Hugo no estuvo en el partido frente al Elche después de terminar el encuentro de El Sadar con molestias. Durante la semana progresó y el jueves incluso entrenó al ritmo del grupo y se preveía que podría tener minutos frente al Elche. El viernes, no obstante, volvió al trabajo en solitario y Gattuso no quiso arriesgar el pasado sábado. Sobre el jugador de L’Eliana Rino explicó que el domingo «se entrenó con los jugadores que no jugaron» el pasado sábado. «Prepararemos el partido de mañana y veremos si está al cien por cien», concluyó el entrenador italiano en la previa al duelo en el Pizjuán.

«Será un partido complicado»

El entrenador del Valencia analizó el partido que le espera a su equipo en el Sánchez Pizjuán: «Jugó sus últimos dos partidos sin delantero. Al Sevilla le gusta jugar con la pelota, aunque cambia de estilo de juego mucho durante los 95 minutos. Será un partido muy complicado. Debemos de cerrar muy bien la línea de pase. Cuando juegan con un ‘10’ delante, le gusta jugar con combinación y bien por arriba. Debemos hacer esto bien», afirmó Rino.