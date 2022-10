Giorgi Mamardashvili fue uno de los nombres propios de la rueda de prensa de Gennaro Gattuso previa al partido. Después de su error contra el Elche CF, el guardameta georgiano se disculpó con el entrenador, y la respuesta del italiano, revelada por él mismo, no dejó a nadie indiferente: «Giorgi me pidió perdón. Le di una hostia y le dije que no pasa nada. Nos salvó muchos días. Qué lo siento, no pasa nada. Esto pasa en el fútbol, especialmente cuando uno tiene 20, 21 o 22 años. Debe seguir trabajando y tiene la máxima confianza de mí. Hablé con él tras el partido y no puede ser que diga lo siento. De lo siento nada», sentenció el calabrés sobre el portero, que afronta hoy un partido clave para él, para recuperar la confianza y también para quitarse una ‘espinita’ con el Ramón Sánchez Pizjuán.

Cabe recordar que la temporada pasada Giorgi perdió el puesto en el feudo sevillista después de dos errores impropios de su nivel después de una mala acción contra el Real Madrid en el partido anterior. Jasper Cillessen ya estaba recuperado y la presión le jugó una mala pasada que devolvió al neerlandés a la portería. Ahora el escenario es muy distinto, Mamardashvili es el portero titularísimo del entrenador y a pesar de cometer un error el otro día, ha sentido el calor y el respaldo del técnico, que está muy contento con el nivel que está ofreciendo. El joven guardameta valencianista sabe que es el momento de sacar el carácter y demostrar su fiabilidad, la misma que le convirtió en indiscutible en el tramo final de la temporada pasada y que en este arranque liguero le han situado como uno de los mejores futbolistas de LaLiga en su posición. El fallo contra el Elche no puede empañar que esta misma temporada el propio portero valencianista ha sacado paradas en momentos clave de los partidos y ha dado puntos importantes al equipo. Sin ir más lejos contra el Celta hizo la parada de la jornada con un marcador que todavía reflejaba un triunfo por la mínima y que se acabó saldando con una goleada a favor de los blanquineros. Gattuso, cansado del caso Lato Gennaro Gattuso cambió de cara al ser preguntado por la renovación de Toni Lato. El técnico del Valencia, visiblemente cansado, se desmarcó por primera vez de la dirección deportiva del club y dejó claras dos cosas: que ya ha dado su opinión a la propiedad sobre Lato y que lo que pase ahora es «problema del club». SUPER informó el lunes que ha pasado un mes desde que el italiano propuso la renovación del jugador en Singapur y desde entonces, el club no ha movido ficha: ni ha hablado con sus agentes ni les ha presentado una oferta mientras hay equipos como el Ajax de Amsterdam y el Bolonia que ya han llamado a su puerta. «Sabéis ya cómo pienso de Toni. En este momento tenemos tres jugadores en esta posición. Esto es un problema del club, no mi problema. Yo estoy muy contento de cómo se está entrenando, de que siempre trabaje a ‘full’, otros años se lesionaba, ahora no. El club debe decidir, pero el club sabe lo que yo pienso de todo. Esto es la verdad», dijo Gattuso sobre la continuidad de un Lato que acaba contrato con el Valencia hasta junio de 2023. El técnico fue más allá y a diferencia de lo que ha sucedido en sus primeros meses en el Valencia, instó al club a organizar una rueda de prensa para que los medios de comunicación le pregunten directamente a Miguel Ángel Corona por la renovación de Lato. «Yo no puedo siempre hablar de las renovaciones, yo debo hablar de fútbol aquí. Yo no soy el director deportivo. Yo he dicho que el club ya sabe lo que pienso de Lato. Tenemos un director deportivo, organizad una rueda de prensa con él y hablad sobre Lato. Yo cuando hablo con el club, el club ya sabe lo que pienso de la plantilla. Es difícil así. Yo trabajo en el campo. Es mi responsabilidad», dijo Gattuso. La versión del club es que el técnico quiso poner el foco única y exclusivamente en lo deportivo y por eso evitó hablar de las renovaciones.