Kang In, futbolista del RCD Mallorca y protagonista en el Valencia-Mallorca por su gol al final del encuentro, mandó un mensaje de agradecimiento y de suerte al valencianismo tras el partido en Mestalla. El futbolista surcoreano, con pasado en el club valencianista (se crio en Paterna y llegó al primer equipo), expresó sus sentimientos tras anotar en la victoria del equipo insular a domicilio.

Kang In anotó un golazo sobre la bocina para permitir al equipo de Javier Aguirre llevarse los tres puntos de Mestalla. Eso sí, decidió no celebrarlo y pedir perdón a la grada como símbolo de respeto al club que le dio la oportunidad de convertirse en profesional del fútbol. "Una parte de mí sintió alegría por poder ayudar a mi equipo, pero la otra es la sensación más rara que he vivido desde que empecé a jugar a fútbol", expresó el atacante en los micrófonos de Movistar LaLiga.

"El Valencia es el equipo que me lo ha dado todo, le deseo lo mejor y le doy las gracias. Es el club en el que he crecido, gracias a su afición que me apoyó mucho", reiteró. "Les deseo lo mejor y ojalá que les vaya bien en todo", añadió. "Cuando marque me entró esa emoción al recordar cuando estaba aquí. Estuve 10 años y doy las gracias al club y a todos", zanjó el internacional.

Kang In, con este respetuoso y elegante discurso, trató de 'hacer las paces' con Mestalla tras su traumática salida. Tras una vida ligado al club terminó saliendo por la puerta de atrás, con la carta de libertad y sin dejar ingresos en las arcas del club -no renovó y se iba a marchar en verano- para dejar libre su plaza de extracomunitario. El jugador recaló entonces en el Mallorca, donde ahora afronta su segunda temporada.