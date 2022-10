Gabriel Paulista volvió al once titular junto a Mouctar Diakhaby. Y es que, pocos minutos antes de comenzar el partido, se hizo eco la noticia de que Eray Cömert no había entrado en la convocatoria por unas molestias que reportó en el último entrenamiento del equipo antes del partido frente al Mallorca. El suizo se había ganado un hueco definitivo en el once pero estas molestias obligaron a Gattuso a romper su pareja franco-suiza.

Con el partido ya comenzado, los problemas en la defensa crecieron. Mouctar Diakhaby apenas aguantó tres minutos sobre el terreno de juego y tuvo que ser sustituido tras una acción aérea con un futbolista bermellón. El francés se echó la mano a la zona isquiotibial y abandonó el terreno de juego cojeando de manera ostensible. Todavía es pronto para conocer el alcance de las lesiones de los dos futbolistas valencianistas, pero en el caso de Diakhaby parecía un problema serio. Estreno del central turco Las dos lesiones de la pareja de centrales titular de Gattuso propició que Cenk Ozkacar jugara sus primeros minutos como jugador del Valencia CF. El turco, que tuvo que jugar gran parte del partido con un gorro para proteger una herida en su cabeza, dejó buenas sensaciones. Se le vio con buen ritmo competitivo a pesar del periodo de inactividad y, de ahora en adelante, podría tener más minutos si se confirma la lesión seria de Mouctar.