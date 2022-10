Gennaro Gattuso fue el primero en hacer autocrítica por la actuación del equipo tras la derrota contra el Mallorca. El técnico lamentó que sus cambios ofensivos descolocaron al equipo y confesó que la plantilla, por su juventud, no es capaz de recomponerse cuando sufre un golpe durante un partido. Contra el cuadro insular fue el penalti; un hecho que supuso que los bermellones empataran prácticamente con la primera acción de peligro del partido. A partir de ahí al equipo le entró «el miedo» y llegaron «los errores con el pase».

«Mentalmente nos caemos a la primera que viene la dificultad. No es cuestión física», expuso Rino. «Cuando las cosas no salen viene le miedo de fallar y eso puede bloquear a nuestros jugadores jóvenes», explicó. Ahora bien, en reiteradas ocasiones expresó el preparador que el hecho de sacar -con el empate en el luminoso- a dos delanteros condicionó el partido. Fue en ese momento, con el centro del campo valencianista roto cuando el Mallorca mejor estuvo. «El primer responsable de esta derrota soy yo. Quería ganarlo con el 1-1 y puse a dos delanteros. Eso no vino bien al equipo. El Mallorca tuvo mucho campo y eso es culpa mía. En los primeros 63 minutos no nos crearon ocasiones. Lo siento por los aficionados que vinieron hoy a Mestalla. Debemos mejorar».

Mensaje del capitán

Mientras, José Luis Gayà fue muy contundente con el equipo tras haber dejado escapar otra vez un marcador a favor: «Otra vez nos pasó lo mismo tras una buena primera parte donde el rival no pasó de medio campo. Luego nos echamos atrás. No hemos aprendido la lección. Se nos ha complicado el partido que teníamos controlado y se escapan tres puntos dolorosos que eran importantes», dijo. «Tenemos que corregir esto desde ya», aseguró el capitán tras concluir el partido.