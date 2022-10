¿Por qué saliste de DTAM? ¿Cuál va a ser tu actividad ahora?

A mí me propuso Juan Martín Queralt entrar en su día. Yo siempre he sido crítico y me he preocupado por la situación del club. El mismo trabajo que hacía en DTAM es el que hacía antes y el que voy a seguir haciendo. He salido porque consideraba que no se estaba siendo efectivo, prefiero sentirme útil que importante. Han pasado muchas cosas. El Valencia va a tener este año pérdidas otra vez, más ventas de jugadores, los audios de Anil... y en esa situación se ha mantenido silencio y ambigüedad en la plataforma. Prefiero mantener mi camino y seguir trabajando conforme a lo que considero. Yo me salgo de la plataforma para ser más efectivo. Voy a seguir defendiendo mis convicciones.

¿Cómo recibió DTAM los audios de Anil Murthy desvelados por Superdeporte?

Los audios no se llegaron a debatir como colectivo. No se ha tenido una postura igual que no se ha tenido sobre otros temas.

Tú estabas estudiando una querella por administración desleal cuando formabas parte de DTAM, ¿sabes si la plataforma la va a presentar?

No lo sé. Es cosa de la asociación. Ellos tienen el estudio desde antes de la final de la copa del Rey y esa acción jurídica tenía una hoja de ruta mucho más amplia. Estos temas son muy complicados. El propósito no puede ser la amenaza. Hay que ser preciso y respetuoso con el derecho. Si se actúa hay que hacerlo de manera que el ámbito de duda sea mínimo.

Intento de acercamiento del club con la sociedad

Para la próxima junta general se van a necesitar 5.786 acciones para acceder. No hay intención de modificar esto. Ningún accionista que no sea Meriton con sus acciones va a poder acceder a la junta. Eso significa mantener el hermetismo y quitar la voz al socio y al aficionado en general. Aunque formalmente hay a palabras, los hechos nos marcan que seguimos en el mismo sitio. Mientras dicen que quieren mostrar un acercamiento, la realidad es que ningún accionista con sus propias acciones podrá entrar en la Junta, mientras LayHoon habla en valenciano dejan a los valencianistas sin voz.

¿Crees que el atasco en el Nou Mestalla tiene solución a corto plazo? ¿Qué efecto va a tener el préstamo CVC?

Los políticos no tienen un diagnóstico claro sobre la situación real. Los problemas del Valencia son mucho más grandes que los del estadio. Es un compromiso de Meriton Holdings prestar su apoyo financiero a la entidad para conseguir las proyecciones financieras para garantizar su supervivencia. Las cuentas del Valencia CF se sostienen porque el accionista dice que apoyará al club, pero tenemos la prueba patente de que no va a apoyar al club, no está dispuesto a prestar dinero para terminar el estadio ni para otros asuntos. Se habla de CVC como si hubiera caído del cielo y esto es falso. Es un préstamo y hay que devolverlo. Aproximadamente un 10 por ciento de intereses, en el caso del Valencia es cuadruplicar lo que ingresa. El propietario está dispuesto a hipotecar el club para no prestar dinero. El Nou Mestalla es un elemento más de los necesarios para la continuidad del club. El Valencia no tiene recursos para terminarlo por sí mismo. Difícil solución, a los políticos no se le ha explicado bien cuál es el problema.

Zorío dice que el Valencia está en causa de disolución, ¿es cierto?

No está en causa de disolución, lo estuvo el año pasado. Cuando estás en causa de disolución te obliga a reforzar esa situación y eso lo hizo el Valencia mediante la ampliación de capital por compensación de créditos del año pasado de Peter Lim. Se llegó a esa situación porque desde 2014 se generó casi 200 millones de pérdidas (contando las de este año). Esta temporada tienen previstas unos 50 millones de pérdidas, pero el préstamo de CVC, a efectos mercantiles, se considera como fondos propios de la entidad. Ese préstamo salva este año al Valencia de estar en causa de disolución.