Javier Tebas habló este jueves ayer tras una reunión con los 42 clubes en la que se trató la situación de la Ley del Deporte. Cabe recordar que la Comisión de Cultura y Deporte aprobó el pasado martes en el congreso dos de las tres enmiendas que la patronal de clubes consideraba necesarias. Los tres grandes puntos de conflicto para el presidente de LaLiga son la potestad de los clubes sobre los derechos de la competición, el derecho a veto a los equipos de la Superliga y el duelo de poder con Rubiales y la Real Federación España de Fútbol.

Uno de los temas que el presidente de LaLiga trató con detalle en esta rueda de prensa es el del fondo CVC que los clubes, entre ellos el Valencia CF, firmaron hace ya algunos meses. Este es uno de los temas que más interés despierta por que la nueva Ley del Deporte retira un artículo que daba a los clubes la potestad sobre los derechos comerciales de la competición. Sin este apartado, CVC podría romper el acuerdo con LaLiga y reclamar una millonaria indemnización. Tebas reiteró que «la operación con CVC es legal» y que la intención era no alterar el estado actual de Ley del Deporte: «Lo que pretendíamos era que el statu quo actual de la Ley del Deporte se mantuviera». Además, el presidente aclaró que «no es verdad que se diga que asegurar lo de CVC es lo que queríamos desde el primer momento».

Tras la aprobación de las dos enmiendas que afectan a la Ley del Deporte, Javier Tebas comentó que «si se llega a aprobar como estaba no teníamos competencias para la explotación comercial y la Federación sí» y que la finalidad siempre ha sido «defender el statu quo actual, no que se introduzcan artículos que lo pudieran poner en peligro». «Preferíamos la enmienda antes que quitar esa competencia a la federación, pero no se ha querido hacer así. La solución ha sido quitarla. Nosotros esa inseguridad jurídica... no solo por CVC sino también por la explotación comercial, nuestros patrocinadores que supone mucho dinero... se podía dar una posición de inseguridad jurídica», concluyó.