El Valencia atraviesa una mala dinámica de resultados que tienen un factor común: el bajón del equipo en las segundas partes con respecto a una primera muy dominadora. Especialmente la última media hora de los encuentros le ha costado mucho al equipo. Entre los motivos esgrimidos, Gennaro Gattuso siempre ha apelado a una cuestión de «mentalidad» por encima de otros como al cuestión física o de la experiencia. De este último concepto quiere olvidarse ya el entrenador italiano, la plantilla es realmente joven, pero es la que es y el técnico ha reconocido que se ha trabajado en cambiar el ‘chip’ y no escudarse en esta cuestión. El pasado domingo, de hecho, Levante-EMV reveló una charla del entrenador con sus futbolistas en las que les instó a no pensar en su juventud como una limitación que afecte a sus estado anímico en los partidos.

«Debemos de terminar de hablar de experiencia. El Barça tiene jugadores también. Es una excusa fácil. Ya basta, es muy fácil hablar de experiencia. El Valencia es joven y tiene calidad. Esta es una excusa que no me gusta. Debemos terminarla aquí y hablar de lo que está pasando. También debemos creer más en lo que estamos haciendo. Debemos mejorar día a día. Es la prioridad en este momento, los partidos acaban en el 95, no en el 70», señalaba el preparador valencianista, tratando de ‘desterrar’ esta excusa e insistiendo también en un concepto muy repetido a lo largo de sus comparecencias: enfocar los encuentros bajo la máxima de que no se puede bajar los brazos ni entrar en relajaciones hasta el pitido final del colegiado.

Más allá del trabajo mental, Gattuso también hizo hincapié en cuestiones que han trabajado durante la semana y en las que él tiene una gran parte de responsabilidad: «Muchas veces el entrenador es un hombre solitario. Cuando digo que hemos ido por delante 8 veces, muchas veces ha sido con una línea de cinco, con tres centrocampistas, con un delantero... el otro día, por ejemplo, fue mi responsabilidad no ganar porque puse dos delanteros más en el campo. No es seguro que con los cambios mejores el equipo (...) Debemos de aprender. A mí como jugador me pasó un año, dos años... con el balón parado. Hubo un par de años con el miedo a balón parado. Los afrontábamos de forma negativa», explicó, empleando también una referencia a otras etapas de su carrera.

Uno de los temas más interesantes de la rueda de prensa de Xavi Hernández, técnico del Barça, en la previa a la cita de Mestalla fue la cláusula del miedo de Nico. El futbolista gallego, cedido por el cuadro culé al equipo de Mestalla hasta final de temporada, no podrá jugar el partido de esta noche. Al respecto el técnico catalán fue muy claro: «Lo de la cláusula lo veo bien. Es nuestro jugador. Confiamos mucho en Nico y no queremos que nos perjudique. Es un punto positivo y es una decisión que tomamos en el club», dijo. También se refirió el técnico a la hipotética vuelta del centrocampista a Can Barça en enero si el club considera que deben reforzar la medular, una opción que de producirse requeriría el OK del Valencia y del jugador al margen de la visión de la dirección deportiva culé. «¿Si es una opción? Sí, ¿por qué no? Hablaremos con él en el parón (Mundial) y decidiremos», aseguró.

También tuvo una valoración Xavi sobre su homólogo en Mestalla, Gattuso: «El Valencia es un rival agresivo, intenso y ofensivo, lo que me sorprende porque el entrenador es Gattuso y podrías esperar un rival más defensivo. Todo lo contrario. Su propuesta es muy similar a la nuestra», manifestó el entrenador, quien pese a estar sufriendo un momento duro de la temporada tras el KO en Champions siente el «apoyo» de la directiva en su «proyecto».

«Me gusta jugar contra Xavi, lo he hecho muchas veces. Cuando jugábamos contra el Barça yo corría mucho y él poco. Éramos jugadores totalmente diferentes. Tengo mucho respeto y estima por él. Tiene una gran cabeza, una cabeza muy particular. Le gusta el fútbol como a mí. Será un placer y un honor».