Necesitado de estímulos positivos, el Valencia de Gennaro Gattuso se rearma de cara a los dos últimos encuentros de Liga previos al parón por el Mundial frente a la Real Sociedad y Betis, duelos orientativos para las aspiraciones del equipo blanquinegro y para no quedarse descolgados de Europa antes de tiempo. El técnico italiano recuperará efectivos de importancia capital después del aluvión de abajas sufridas ante el Barcelona, antes y durante el encuentro contra el conjunto de Xavi Hernández. La presencia más esperanzadora es la Edinson Cavani. El delantero uruguayo, que se retiró ante el Barcelona en el minuto 17 de encuentro dolorido del tobillo derecho, no sufre ninguna lesión de gravedad (aunque la molestia no es nueva) y será de la partida este fin de semana en Anoeta frente a la Real Sociedad.

El concurso de Cavani se antoja fundamental en un Valencia que desde hace tres semanas concentra todos sus goles en la inspiración del experimentado atacante. Además, Gattuso también recuperará en la medular a dos futbolistas claves en su esquema de juego como Nico González y Yunus Musah, ambos ausentes en la última jornada ante el Barcelona por la llamada cláusula del miedo y por sanción. Gattuso recupera prácticamente su once tipo a excepción de las lesiones de Mouctar Diakhaby e Ilaix Moriba, a quienes se espera ya a la vuelta de la interrupción del campeonato por el Mundial. La noticia más importante es Cavani, convertido por sus goles, y por su veteranía y carisma en un vestuario joven, en un jugador insustituible para Gattuso. Las sensaciones del tobillo son buenas. La idea del jugador y del cuerpo técnico es que a lo largo de la semana se incorpore a los entrenamientos junto al resto de compañeros en función de cómo responda a las cargas de trabajo. El ‘7’ aprovechó la sesión del domingo para tratarse de un tobillo que le está dando muchos problemas esta temporada. Arrastra molestias No es grave, pero el gran problema de sus molestias es que todavía no se ha encontrado una solución. Cavani arrastra problemas en su articulación durante los últimos partidos. De hecho, ya tuvo que retirarse al descanso del partido contra el Elche por el mismo motivo. Aquel día, curiosamente, Edinson se resintió de sus problemas en el tobillo tras el golpeo al balón del penalti. Esas molestias volvieron el sábado. El futbolista tuvo que retirarse del partido contra el Barcelona en el minuto 17. Antes ya se acercó al banquillo para quitarse el vendaje con el que estaba jugando y que no le permitía estar cómodo. Cavani lo intentó, pero finalmente se echó al suelo y se ejecutó el cambio.