Amedeo Carboni atendió unos minutos a Levante-EMV desde el circuito Ricardo Tormo e hizo repaso de la actualidad, además de deshacerse en elogios hacia su heredero, José Luis Gayà: "Es más que yo porque tiene el hecho de que además es valenciano, internacional, capitán, su carrera va siempre hacia arriba. Para él y para los valencianos es un motivo de orgullo que un chico de la cantera, de la tierra, sea una leyenda en el club, internacional…".

Carboni valora positivamente que Gayà se haya quedado en el momento tan particular que atraviesa el club: "Por eso ha gustado más aún su renovación, seguramente era uno de los jugadores que se podía marchar a grandes equipos, pero se ha querido quedar y esto el valenciano lo aprecia mucho".

Sobre el nivel del equipo, Carboni destacó la importancia del liderazgo de Gattuso: "He seguido y sigo siempre al Valencia CF. Ya lo he visto este años dos veces en directo, un empate y una victoria, así que les he traído suerte, pero estoy muy contento de que haya llegado Gattuso porque se ve que los chavales y todo el mundo alrededor del Valencia CF están muy a gusto, es una persona sana, un gran entrenador y se nota en el campo porque los chicos dan el 110 por cien independientemente de si ganan, pierden o empatan, pero el equipo va a todo lo que tiene y tiene su estilo", concluyó el mítico exlateral.