El Valencia se fue del Reale Arena con un empate que sabe a poco tras jugar durante la mayor parte del equipo con un futbolista más. Aún así, Gattuso se mostró satisfecho en rueda de prensa y destacó el nivel de su rival: «He jugado muchos años y también se pueden perder partidos si juegas contra 10. La Real Sociedad es un equipo difícil, juegan juntos y tienen una gran mentalidad. Estoy contento con mis cambios, la Real Sociedad es un equipo difícil. Hemos entrado muchas veces hoy, seguramente pudimos construir mejor el juego, muchas veces veníamos siempre a jugar con 6/7 jugadores... Estoy muy contento con la prestación de mi equipo».

Aún así, el técnico del Valencia sí precisó que pudo «hacer mejor la transición de la pelota, jugar con más velocidad. Hemos jugado/llegado bien al área contraria, pero nos faltó tener más jugadores. Hoy (por ayer) nos faltó atacar más la profundidad. Estamos tirando muy poco en los últimos partidos».

A pesar de la superioridad numérica desde el minuto 16, el Valencia fue incapaz de darle la vuelta almarcador. Gattuso es consciente de que el gran trabajo de la Real Sociedad fue uno de los principales motivos y aprovechó para elogiar al cuadro txuri-urdin. «Es difícil jugar contra la Real Sociedad. Me gusta Imanol, su mentalidad, su sentido de pertenencia. Me gusta cómo trabaja el juvenil, la mentalidad del club... Le gusta jugar al tiki-taka, te ataca la profundidad con jugadores fuertes físicamente, de cabeza, con una gran mentalidad. Son técnicos. Me gusta su estilo. El club lleva 3/4 años siguiendo la misma línea de trabajo», comentó el italiano.

Una de las notas negativas fue el cambio de Paulista por molestias físicas. Sin embargo el técnico explicó que «creo que no hay lesión, ni nada más. Solo un golpe en la cadera. Esperamos que por calidad y mentalidad no sea nada». Respecto a Cavani, no pudo confirmar que esté disponible para el último partido antes del Mundial «Espero que sí, pero toca ver al doctor y cómo está ese tobillo».

Para Nico González, «es un resultado que hubiéramos firmado antes del partido. Nos vamos con un punto fuera de casa que siempre es positivo».