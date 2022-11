Gennaro Gattuso se enfadó con una parte de la prensa al considerar que sus últimas declaraciones en las que hablaba del objetivo del club de «revalorizar jugadores» fueron malinterpretadas. El técnico insistió en que la venta de los jóvenes no es el objetivo por el que está en el Valencia y dejó claro que no recibe órdenes de Peter Lim al respecto. El malestar del italiano fue tal que llegó a asegura que a algunos les gusta «que las cosas vayan mal». «Seguramente no hable muy bien español, pero al juego que a vosotros (medios de comunicación) os gusta jugar no me gusta. Cuando yo digo que el club me ha dicho que el objetivo no es Europa, sino el estilo de juego. Yo no he dicho que el club quiera vender a sus jugadores jóvenes. Yo no he dicho esto y a vosotros es lo que os gusta oír. Yo dije que en estos momentos el objetivo que me ha pedido el club es dar al equipo un estilo de juego, jugar para ganar más partidos posibles».

«La verdad es una aquí: en el club saben la formación de inicio de mis equipos una hora antes del partido. Nunca nadie me ha dicho si alguien juega o no juega. Pienso que no es correcto que mis palabras se malinterpreten para ponerme en contra del club. Yo estoy aquí y soy el primer responsable si el equipo no gana. El acierto de poner jugadores es mía. El acierto de la parte deportiva es mía y lo normal es que la culpa si no se gana sea mía. Yo a estos juegos no juego, fuera. No me gusta. Siempre me toca matizar. Yo siempre he dicho lo mismo. Cuando hablé de 40 puntos no es porque no me fíe de mi equipo, sino porque tengo un equipo joven y que una vez llegue puede jugar con una tranquilidad mejor. Yo no digo que nuestro objetivo sea pelear por no bajar. Yo pongo la mano en el fuego por mi equipo porque me demuestran cada día que están en los partidos, que tienen buena mentalidad, se entrenan bien... Yo si veo algún día que no hago mi trabajo bien me iré a casa. Por mi carácter y mentalidad, es increíble que penséis que estoy alineando a jugadores para revalorizarlos y venderlos», decía visiblemente alterado.

«Hay cosas que no son verdad»

«Es que habláis de cosas que no son verdad. Si pensáis que yo estoy aquí para revalorizar a jóvenes del Valencia, a mí me explota la cabeza. El propietario del club nunca me habló de esto. Luego podremos decir más o menos sobre los jugadores, pero yo estoy contengo con mi equipo», dijo.