Con la maleta cargada de ilusión y optimismo aterrizó Gennaro Gattuso en València. Incluso con la confianza suficiente para bromear acerca de si es un león o un lindo ‘gatito’. «¿Tú qué piensas? En unos meses hablamos de esto», apuntaba el italiano con una sonrisa dibujada en su rostro. Pero Rino es humano y, como tal, en ocasiones no puede evitar dejarse llevar por sus emociones.

Tras el 2-2 frente al Espanyol Gattuso hizo un llamamiento a la prudencia y evidenció algunas de las debilidades de su equipo. «No podemos ir al supermercado y pedir experiencia», explicó. El cambio de discurso más brusco llegó tras una meritoria victoria a domicilio frente a un Osasuna: «No hablo de Europa ni de nada, es una liga muy difícil. Hablo de hacer 40 puntos y luego ya otra cosa». El relato de cara al exterior era claro: el objetivo es encontrar la tranquilidad cuanto antes, nada de responsabilidades europeas.

Y tras la cruel derrota frente al Barça en el último minuto, el entrenador del Valencia estalló y llevó su ‘nuevo’ discurso hasta el extremo: «Aquí se hablaba de Europa cuando nosotros teníamos 15 puntos. Muchos de vosotros pensabais que estaba loco cuando hablaba de los 40 puntos. El club nunca me ha dicho que tenemos que ir a Europa. El club me ha pedido un estilo de juego, que revalorice jugadores...». Fue una manera plácida de poner los pies en la tierra y, sobre todo, quitarle la presión de llegar a Europa a un equipo que, a día de hoy, no tiene esa capacidad».