Edinson Cavani cada vez lo tiene más complicado para jugar este jueves en Mestalla ante el Betis. Será el último partido del equipo antes del parón por el Mundial y, a día de hoy, es poco probable que el atacante uruguayo ponga en riesgo su tobillo. En la sesión de entrenamiento de esta mañana volvió a ausentarse, tal y como lo hizo ayer.

El tobillo lleva dándole problemas varias semanas. Aun así siguió en la dinámica del equipo y fue ante el Barcelona cuando le dijo «basta». Desde entonces no ha completado ninguna sesión al ritmo del grupo y no entró en la convocatoria para jugar en el Reale Arena. La posibilidad de no volver a ver a Cavani jugando con la camiseta del Valencia hasta después del Mundial gana enteros.

La nota positiva fue la vuelta de Gabriel Paulista con el grupo. El central tuvo que abandonar el partido frente a la Real por problemas físicos aunque, según aclaró Gattuso más tarde en rueda de prensa, no se trataba de ninguna lesión. Ayer se ejercitó al margen para evitar correr grandes riesgos pero hoy ya ha vuelto a la dinámica de grupo para preparar el choque ante el Betis.

Con Diakhaby lesionado de larga duración, el brasileño es, junto a Cömert y Ozkacar, las tres opciones que Gattuso maneja ahora mismo para el centro de la zaga. También está Mosquera, pero el canterano no participa con el primer equipo desde la jornada cuatro ante el Getafe.

Además de las bajas del defensor guineano y de la de Jaume Doménech, de larga duración, Ilaix Moriba tampoco estará contra el conjunto verdiblanco.

Por su parte, el Betis no podrá contar con dos de suys mejores jugadores para el partido del jueves en Mestalla. Ni Nabil Fekir ni Borja Iglesias jugarán contra el Valencia tras ver ambos la roja en el derbi de la jornada pasada contra el Sevilla. El centrocampista francés le dio un codazo a Papu Gómez, y tras revisarlo en el VAR, fue expulsado. Le podría caer más de un encuentro de sanción.

La misma suerte tuvo Borja Iglesias, que nada más comenzar el segundo tiempo, en el minuto 49, realizó una fea entrada sobre Joan Jordán pisándole el tobillo.

De esta manera, el equipo andaluz pierde a su máximo goleador y uno de sus mejores jugadores después de haberlo recuperado hace unas pocas semanas. Esta puede ser la oportunidad para los de Gattuso para conseguir la última victoria antes del parón por el Mundial. El cojunto valencianista se ha vuelto a asentar en la Zona Meriton, lejos de los objetivos europeos tras sumar solo tres de los últimos quince puntos en LaLiga. Durante el parón por el torneo mundialista. Gattuso se volverá a reunir con Peter Lim para obtener su autorización para reforzar la plantilla en el mercado de invierno.