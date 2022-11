El Mundial de Catar, y el consecuente parón de un mes que provoca en la competición de clubes, ha acelerado de alguna manera el mercado de fichajes de invierno, que subirá le telón en el mes de enero. Muchos equipos aprovechan este alto en el camino para peinar el mercado en busca de refuerzos para el segundo tramo de la temporada e, incluso, para poner los primeros cimientos de las conversaciones.

El Valencia CF está muy atento a ese periodo de traspasos, tanto en el apartado de entradas como en el de salidas. Uno de los nombres que más fuerza ha cogido en las últimas horas es el de Jesús Vázquez, y la razón no es otra que la de un interés del Inter de Milán en incorporarlo a sus filas. El conjunto italiano está preparando la salida de Robin Gosens, con el que ya no cuentan de ahora en adelante, y el canterano valencianista gusta mucho en la cúpula interina, según informa La Gazzetta dello Sport. Desde el Giuseppe Meazza ven la operación viable económicamente y quieren intentarlo.

En la entidad valencianista la postura sigue siendo la misma. La confianza en Jesús Vázquez es máxima y es un futbolista considerado importante en el futuro a corto y medio plazo del club. La temporada pasada, a las órdenes de Bordalás, comenzó con ficha del filial, pero su gran rendimiento y los constantes problemas físicos de Lato provocaron que el club decidiera hacerle ficha del primer equipo al inicio de 2022. Su arranque con Gattuso no pudo ser mejor. La sanción de cuatro partidos que apartó a Gayà de las primeras jornadas le ofreció un hueco en el once y su rendimiento convenció sobradamente a Gattuso. Sin embargo, una vez superado el castigo, Gayà cerró cualquier posible debate en el carril zurdo y su condición de titular es indiscutible. Por otro lado, Toni Lato ha dado un vuelco a su situación respecto a la temporada pasada. El de La Pobla de Vallbona ha dejado atrás la lesiones y siempre que le ha tocado participar lo ha hecho a un nivel altísimo. Y no solo como lateral. Lato se ha convertido en uno de los ‘comodines’ de Gattuso y en las 14 jornadas disputadas también ha tenido minutos como interior e incluso como extremo.

Tal como informó Levante-EMV el 10 de octubre, Jesús tiene en su contrato una cláusula que obliga al Valencia a cederlo en enero de forma unilateral si no se cumplen unas condiciones deportivas. Jesús fue titular en las dos primeras jornadas frente al Girona (74’) y el Athletic (62’) y desde entonces tan solo ha disputado 13 minutos en total en las 12 jornadas siguientres: tres ante el Elche y 10, como lateral derecho, ante el FC Barcelona. Ante el interés de grandes equipo europeos como es el Inter, es Peter Lim quien tendrá la última palabra en las próximas semanas. El futuro de Jesús es uno de los temas de mercado que Gattuso y el máximo accionista debían tratar en la reunión que ambos han mantenido en Singapur aprovechando el parón.

Hace menos de dos semanas se produjo un movimiento destacado en el entorno del futbolista en un momento estratégico. El jugador de 19 años cambió de agencia de representación, pasando a formar parte de la cartera de jugadores de Leaderbrock, la misma que ejerce la representación de Ferran Torres o Pedri González, entre otros. Jesús tiene contrato con el Valencia CF hasta el año 2025, está completamente ‘atado’, pero quiere tener más minutos de juego. En este escenario se valoran todas las opciones posibles: una venta, una cesión o que finalmente se quede en el equipo que le ha formado futbolísticamente.

La voluntad del jugador sigue siendo la de triunfar en Mestalla, pero tiene claro que necesita sentir que el Valencia apuesta por él para poder luchar por sus objetivos individuales (como el Europeo Sub21) y colectivos con la elástica blanquinegra. Este cambio de agentes llega en un impasse clave para orientar su carrera en una u otra dirección.