El viaje de sus vidas

El Mundial de Catar 2022 ya ha comenzado para José Luis Gayà y Hugo Guillamón. Los internacionales del Valencia pusieron ayer rumbo a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para arrancar su gran sueño mundialista. Levante-EMV acudió por la mañana a la estación de AVE de Joaquín Sorolla de València para despedir a los dos murciélagos y desearles toda la suerte del mundo con la selección española. Los dos, con la sonrisa de oreja a oreja, desbordaban ilusión por concentrarse, entrenar a las órdenes de Luis Enrique y defender a España enfundándose la Roja. Se siente privilegiados. No es para menos. El de Pedreguer y el de l’Eliana han comenzado a hacer realidad el sueño de cualquier niño: jugar una Copa del Mundo. Hasta ahora les tocó verlos por la televisión. Desde ayer son protagonistas de la experiencia profesional más bonita de sus vidas. El mundo es suyo.

El capitán Gayà atendió a Levante-EMV antes de subirse al AVE de las 10:40 con destino a Madrid. Felicidad es poco. «Estoy superfeliz de poder vivir esta experiencia, tengo muchas gansa de empezar a la concentración, entrenamientos, partidos... Un poco todo. Tengo mucha ilusión», decía. Gayà explica que para él jugar un Mundial es una «alegría doble» por la sanción de cuatro partidos que comprometió su presencia en la lista de Luis Enrique y porque los últimos tres años en el Valencia lejos de Europa no han sido fáciles. «Lo celebramos todos. Al final después de la última sanción y de lo que hemos vivido en los últimos años, es una alegría doble para mí jugar un Mundial. Un Mundial no se juega siempre».

El teléfono de José ha echado humo desde que Lucho anunció su presencia en la lista de 26. El ‘capi’ ha pedido tranquilidad a los suyos y, por encima de todo, que disfruten con él de esta experiencia. «Mi familia y mis amigos están muy contentos también, están muy orgullosos, a los míos les he dicho que estén tranquilos, que disfrutemos todos de esto al máximo y luego lo que tenga que venir vendrá». Y lo que está por venir es muy bonito. Gayà conoce el grupo desde hace años, sabe de lo que es capaz Luis Enrique y avisa: «Intentaremos llegar lo más arriba posible, es verdad que sabemos que hay selecciones muy potentes, pero España ha demostrado que también es una gran selección, esta selección no le tiene miedo a nadie y vamos a competir para todo». Gayà todavía no sabe qué haría si levantara la Copa del Mundo el 18 de diciembre, pero está dispuesto a todo. «Si ganamos el Mundial... se pueden pedir cosas. ¡Las aceptaría todas!».

Las botas de Ronaldo Nazario

José Luis Gayà creció en su Pedreguer soñando que algún día sería Ronaldo Nazario en el Mundial de Alemania de 2006. El primer recuerdo que tiene el capitán del Valencia de los Mundiales son precisamente las botas de fútbol amarillas que lució el astro brasileño en la Copa del Mundo de 2006. Lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en los Mundiales de fútbol son aquellas ‘R9’ que dieron la vuelta al mundo. José (generación de 1995) solo tenía 11 años. Las vio por televisión y quedó tan fascinado que pocos días más tarde se las compró para jugar sus primeros partidos en las categorías inferiores del Valencia. Y es que fue con 11 años precisamente cuando el valencianista, entonces delantero centro del equipo de su pueblo, llamó la atención de los ojeadores del Valencia. Ayer recordaba con Levante-EMV aquellas botas de color amarillo que marcaron sus primeros años como futbolista y que siguen en su mente. «El primer recuerdo que tengo de un Mundial son las botas de Ronaldo Nazario que tenía de pequeño, siempre que llegan los mundiales me acuerdo de aquellas botas de Ronaldo Nazario que eran amarillas, de la marca ‘Nike’ y lo recuerdo a él».

Ronaldo Nazario dejó huella en todos aquellos niños que soñaban con ser mundialistas de mayores. El legado de Ronaldo, además de sus goles y sus títulos, también fue su impresionante variedad de botas de fútbol que lució en los cuatro mundiales desde 1996 a 2006. Ronaldo estrenó las ‘Mercurial Vapor III R9’, de color amarillo y verde en la parte posterior (talón) en Alemania marcado tres goles que le convirtieron en el máximo goleador histórico de la Copa Mundial con 15 goles en 19 partidos. Brasil fue eliminada en cuartos de final por la Francia de Zidane, pero las ‘Mercurial’ del joven Gayà pasaron a la historia. 16 años después, el capitán todavía no las ha olvidado.

La RFEF hizo oficial ayer los dorsales que los jugadores llevarán durante la cita mundialista. Gayà mantiene el dorsal 14 del Valencia y Hugo Guillamón llevará el número 15 a la espalda. Respecto al resto de valencianos, Carlos Soler lucirá el 19, Ferran Torres cogerá el 11 y Pau Torres, seguirá con el número 4. En el centro del campo, la principal sorpresa es el dorsal de Pedri, que jugará con el 26. Asensio por veteranía se ha adelantado con el 10.