José Luis Gayà ya está en València. El capitán aterrizó a primera hora de la mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid procedente de Doha y llegó por carretera a la ciudad deportiva a las 10:35 horas acompañado del delegado de la selección española y exvalencianista Fernando Giner. Su primera parada, incluso antes de descansar un rato en casa, fue directamente el gimnasio de Paterna. El de Pedreguer fue explorado de su esguince leve en el tobillo derecho y comenzó el tratamiento a manos de uno de sus fisios de confianza. La idea del futbolista es incorporarse a los entrenamientos con normalidad el próximo 26 de noviembre. Justo un día antes del España-Alemania de la segunda jornada del Grupo E del Mundial. El capitán, tal y como informó SUPER, nunca estuvo descartado para el debut de la Roja del miércoles contra Costa Rica. Los propios médicos de la RFEF lo veían «complicado», pero nunca llegaron a descartarlo. A Luis Enrique no le importó. Según el seleccionador, eso significaba un riesgo.

Desgraciadamente para José, Catar ya es pasado. Su único objetivo ahora es comenzar al cien por cien la pretemporada del Valencia el próximo sábado y volver más fuerte a la competición en el Villarreal-Valencia de finales de diciembre.

Lo único que le queda es apoyar a sus compañeros de la selección desde casa en busca de la «segunda estrella». José se comprometió en la despedida a animar y apoyarlos al máximo por televisión. Esto es lo que les dijo: «Mucha suerte. Confió en vosotros. Sois una selección y hemos formado un grupo espectacular. Me sabe fatal no poder disfrutar más de vosotros porque me llena mucho estar aquí y vamos a levantar y a tener la segunda estrella. Estoy seguro y desde casa os estaré animando y apoyando al máximo», dejó como último mensaje el valencianista para todos sus compañeros. El lateral se fue despidiendo uno a uno de todos los integrantes de la Roja» ¿Un aplauso no o qué, chavales?», pidió Rodri Hernández arrancando la ovación de todos los internacionales.

El capitán Sergio Busquets tuvo unas sentidas palabras para Gayà en la emotiva despedida de Doha del viernes por la noche. El azulgrana le dijo en nombre de todos que intentarán levantar la Copa del Mundo «por ti también». «Ya sé que ahora pocas palabras te van a quitar la sensación que tienes, de dejarnos y perderte este Mundial por el que has luchado en la clasificación, hemos hecho un gran grupo. Te vamos a echar muchísimo de menos dentro y fuera del campo porque te lo mereces y para los demás es un motivo más para luchar cada partido, aunque te vayas lo vamos a hacer por ti también».

El único consuelo de Gayà es el cariño del vestuario y del mundo del fútbol. Muchos fueron los compañeros que le mandaron ánimos a través de las redes sociales. La lista cada vez es más larga: Carlos Soler, Hugo Guillamón, Jordi Alba, Marco Asensio, Ferran Torres, Morata, Dani Olmo, Azpilicueta, Pau Torres, Jaume, Paulista, Lato, Mamardashvili, Ózkacar, Iago Herrerín o Sivera entre otros. José también se lleva el cariño de un valencianismo que, tal y como sucedió con la sanción en verano, se ha volcado con el jugador. El capitán prefirió que su llegada a València fuera tranquila. Por eso nunca se hizo pública la hora de su llegada. José no quiso hacer ruido. No guarda rencor. Agredió el cariño de la gente que acudió a Paterna, saludó, sacó una sonrisa, bajó la cabeza y puso rumbo a casa con los suyos. Ayer más que nunca necesitaba estar con su familia y amigos.