Gennaro Gattuso cumple hoy cien días desde que se sentó por primera vez el banquillo en un partido oficial del Valencia. Fue el 14 de agosto en la victoria al Girona en Mestalla. Tres meses después, la competición ha demostrado que el margen de mejora de este joven equipo es grande y que la plantilla necesita refuerzos en el mercado de invierno. Décimos a cuatro puntos de la séptima plaza. Los resultados son mejorables. La continuidad en el juego, también. La gran noticia del Valencia es este primer tramo de la temporada es que Rino ha conseguido darle al equipo una identidad propia. El equipo, gane o pierda, siempre es fiel a su estilo de juego desde el control del partido con la posesión balón. Equipo protagonista y paciente en la elaboración. Intenso y presionante en fase defensiva. Atrevido y profundo en ataque. A veces sale mejor, otras peor, pero el Valencia se ha acostumbrado a ser un equipo reconocible. La filosofía de juego de Gattuso ha calado en los jugadores y ha despertado la admiración de los entrenadores rivales. Causa sensación.

El último técnico en deshacerse en elogios hacia el estilo de juego de Gattuso ha sido Luis Enrique desde Catar. «Me gusta ver al Valencia de Gattuso. Fíjate que viene del fútbol italiano y podríamos pensar que es un entrenador defensivo pero es todo lo contrario. Es un entrenador que ha cambiado la mentalidad de sus jugadores incluso con un equipo más debilitado. Me gusta verlo jugar porque tiene mecanismos jugando el balón y atacando desde atrás. Pueden atacar el espacio con facilidad y además me gusta la energía de Gattuso, es un animal competitivo». Igual de generoso fue el último técnico que se midió al Valencia. Manuel Pellegrini, enemigo del estilo Bordalás, valora la apuesta del italiano: «Es un equipo que se dedica a jugar, ha cambiado mucho su estilo en relación al Valencia del año pasado». Hace pocos días, Imanol Alguacil también destacaba la transformación del equipo. «No tiene nada que ver con el de los últimos años, ha cambiado mucho con Gattuso, tiene más agresividad y exige una barbaridad a nivel físico y técnico». El propio Xavi Hernández llegó a decir que la propuesta de Rino es «muy similar» a la suya. «El Valencia es un rival agresivo, intenso y ofensivo, lo que me sorprende porque el entrenador es Gattuso y podrías esperar un rival más defensivo. Todo lo contrario. Su propuesta es muy similar a la nuestra», se enorgullecía.

Las alabanzas al estilo de juego de Gattuso llegaron desde muy pronto. El técnico del Girona Míchel tomó nota de todos los partidos de pretemporada y fue el primero en advertir ese nuevo sello personal del equipo. «Hemos visto todos los partidos de pretemporada del Valencia de Gattuso y puedo decir que es un equipo muy protagonista, que quiere tener la pelota, iniciando el juego desde el detrás». A partir de ahí los elogios se han repetido jornada a jornada. Ernesto Valverde radiografío el nuevo estilo de Rino. «Es un equipo que ha experimentado un cambio en cuanto al estilo de juego del año pasado a este. Intenta jugar desde atrás, sacar el balón jugado, salir rápido a la contra». El Cholo Simeone también lo tenía claro: «Es un equipo muy reflejado en su entrenador». Uno de los mejores análisis de la propuesta del italiano la hizo Andoni Iraola: «Es un equipo que asume un papel muy protagonista y el equipo que más domina los partidos. Le gusta tener la posesión, te puede llegar a someter y viene de un gran partido con el Getafe. El Valencia viene con una idea muy clara desde pretemporada, quieren dominar todos los partidos, tener el balón y presionar siempre». Ese discurso ha sido una constante en los últimos tres meses. «El Valencia propone muchísimo», dijo Jagoba Arrasate. «Genera mucho», insistió Coudet. Queda claro. Rino convence por su estilo de juego, pero solo los resultados le darán la razón.