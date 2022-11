El Valencia CF volverá a jugar en el día de Nochevieja, como ya le sucediera la temporada pasada contra el Espanyol, en su regreso a la competición y en el cierre del año natural. Su partido contra el Villarreal CF el 31 de diciembre tendrá lugar a las 16:15 de la tarde y será una gran oportunidad para que los de Gennaro Gattuso dibujen sus objetivos para el segundo tramo de la temporada, tanto por la entidad del rival como por el estado de forma con el que se marcharon al parón mundialista.

La Jornada 15 de LaLiga es la que cierra el año deportivo en España y se disputará entre el jueves 29 de diciembre y el sábado 31. Este último día albergará hasta tres choques: el primero será el derbi barcelonés entre FC Barcelona y RCD Espanyol a las 14:00 horas, mientras que el encuentro entre el Valencia y el Villarreal coincidirá con el Real Sociedad-CA Osasuna que se decidirá en el Reale Arena por la tarde.

El partido que cierra el año volverá a tener un cariz importante para el Valencia. El curso pasado tocó en Mestalla contra el Espanyol y el equipo, con José Bordalás a la cabeza, se jugaba empezar 2022 en posiciones de UEFA Champions League después de un arranque de temporada lleno de vaivenes, pero que se pudo cerrar con los valencianistas presentando su candidatura a volver a jugar competiciones europeas.

El equipo estuvo cerca de lograrlo, de hecho se adelantó en el marcador en el minuto 51 de la contienda a través de Omar Alderete, pero lo echó por la borda en los últimos 10 minutos. Hugo Duro fue expulsado en el 82, Raúl de Tomás puso las tablas solamente un minuto después y en el 88 Javi Puado rubricó la remontada, dejando a los valencianistas fuera de puestos europeos, lo que dio paso a una depresión de seis partidos sin ganar que dejaron las opciones de jugar en Europa muy tocadas.

Marcado por la polémica

Aquel partido estuvo también marcado por la polémica, ya que el Valencia fue el único que tuvo que jugar el día 31, lo que obligó al Valencia a volver antes que el resto de equipos de las vacaciones navideñas, además de tener unos días menos de descanso. El club pidió que se lo aplazaran, pero se lo denegaron para indignación de Bordalás.

Partido clave

Esta vez no llega al partido con opciones de meterse en Champions, pero sí con una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y realizar una declaración de intenciones. Los de Gattuso le ganaron con buena imagen y contundencia a un rival de la talla del Real Betis antes en el último encuentro poniendo fin a una mala racha, pero sin poder darle continuidad por el parón mundialista. Justo cuando se acabe la cita de Catar tocará medirse a otro rival directo si el Valencia quiere disputar competición continental como es el Villarreal.

El conjunto amarillo, dirigido por Quique Setién, no atraviesa su mejor momento de forma, pero ganó también su último envite antes del Mundial contra el Espanyol y sabe que no puede perder más tiempo si no quiere perder el tren europeo, así que el encuentro promete emociones fuertes y un equipo que sale reforzado y otro tocado de la cita